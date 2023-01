L’UdeS en tête d’un classement international de développement durable

« C’est une immense fierté pour tout notre travail d’équipe. C’est à tous les trois ans qu’on est évalués. L’analogie que je ferais, pour nous, c’est comme gagner une médaille aux Jeux olympiques. » — Une citation de Pierre Cossette, recteur à l'Université de Sherbrooke

Cette distinction, qui place l'Université de Sherbrooke au-dessus d'environ 300 autres établissements d'enseignement supérieur, est le fruit de bien des efforts. L'université sherbrookoise a en effet fait du développement durable son leitmotiv depuis plus de 40 ans.

Depuis 20 ans, on a plus que doublé notre surface de plancher, on a augmenté notre nombre d’étudiants de 67 %, on a diminué nos émissions nettes de gaz à effet de serre de 64 %. Ça se peut , souligne Pierre Cossette.

L’Université de Sherbrooke a notamment fait installer une grande quantité de panneaux solaires sur son territoire.

Le parc solaire de l'Université de Sherbrooke. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On a le plus grand parc solaire à fins de recherche au Canada. C’est un ensemble de choses , ajoute le recteur.

L’établissement d’enseignement supérieur a aussi diminué son utilisation d’eau potable.

On est une des universités en Amérique du Nord qui a réduit le plus sa consommation d’eau potable. On parle d’une réduction de plus de 60 % , constate le vice-recteur adjoint au développement durable de l’Université de Sherbrooke, Patrice Cordeau.

La manière dont on gère nos eaux, la manière dont on gère nos bâtiments, notre efficacité énergétique, ça peut être l’aménagement de nos campus, la gestion de la biodiversité. Mais là, arriver première au monde, c’est très valorisant pour notre communauté , renchérit la vice-rectrice au développement durable Denyse Rémillard.

Les efforts continuent

Les efforts de l’Université vont se poursuivre sur tous les plans dans les prochaines années.

« On veut aller plus loin en mobilité durable. On veut aussi aller plus loin en investissements responsables. On est en train de mesurer l’impact carbone de nos portefeuilles. On a désinvesti des énergies fossiles à la Fondation. » — Une citation de Denyse Rémillard, vice-rectrice au développement durable de l’Université de Sherbrooke

L'Université de Sherbrooke souhaite aussi partager son expertise pour faire face aux défis environnementaux.

On veut que l’Université joue un rôle auprès de la société, autant au niveau de l’exemple, mais aussi au niveau d’être assistant, d’être aidant auprès de la société et d’arriver avec des solutions concrètes , avance Patrice Cordeau.

« Ce n’est certainement pas un point d’arrivée. C’est un point pour se propulser encore plus loin. » — Une citation de Pierre Cossette, recteur de l’Université de Sherbrooke

Avec les informations de Guylaine Charette