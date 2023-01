Face à ChatGPT, la riposte des profs s’organise

Principal problème, pour les enseignants et les parents : il peut faire les devoirs à la place de l’étudiant. Face à la révolution qu’il représente, le ministère de l’Éducation du Québec évalue les effets de ce nouvel outil, notamment en vue des épreuves ministérielles.

Je ne vois pas du tout à quoi ça peut servir en fait ! s'exclame Céline Michelutti, enseignante au primaire. Elle s’apprête à tester avec son fils, William, les capacités de ChatGPT sur son ordinateur.

William, en secondaire 4, a déjà essayé l'application sur son téléphone depuis quelques semaines. Pourquoi pourrait-il être tenté de s’en servir ? Pour les devoirs ! […] En français par exemple, pour faire le résumé d’un livre , répond-il, avec l’œil qui pétille, même s'il ne l'a jamais fait.

Céline Michelutti et son fils, William, testent le robot conversationnel ChatGPT. Photo : Radio-Canada / Alexis Gacon

Comme d’autres robots avant lui, ChatGPT répond aux questions. Mais lui peut aussi rédiger des dissertations dans toutes les matières, dans un nombre de mots précis, résoudre des problèmes mathématiques ou encore synthétiser le conflit israélo-palestinien depuis 1970 en trois paragraphes (ou douze, si vous le préférez).

Il peut même faire le résumé d’un livre que l’école demande à William, l’ouvrage No et moi, de Delphine de Vigan. En deux paragraphes ? Le robot s’exécute. Seulement les trois premiers chapitres ? Rebelote :

« Dans le premier chapitre, on rencontre Lou, une adolescente de 13 ans qui vit avec sa mère et sa grand-mère. Elle est très intelligente, mais se sent en décalage avec les autres élèves de sa classe et a du mal à se faire des amis. Elle passe beaucoup de temps à lire et à réfléchir sur les questions de la vie et de la mort. Dans le deuxième chapitre, Lou rencontre No, une jeune fille de son âge qui vit dans la rue. Elle est intriguée par elle et décide de l’aider en lui apportant de la nourriture et des vêtements. Elle découvre que No a un passé difficile et qu’elle est enceinte. » — Une citation de ChatGPT, extrait de la réponse à la question : " Peux-tu me résumer les premiers chapitres de l'ouvrage No et Moi ", de Delphine de Vigan

William a le sourire. Sa mère, elle, n’en revient pas. Je suis bluffée ! […] Moi ça m’interpelle par ce que je me dis, le jeune, l’élève, ça veut dire qu’il ne réfléchit pas, il ne construit pas sa pensée.

Si on lui demande, le petit robot ajoute même quelques fautes d’orthographe, pour avoir l’air humain. Ça va loin ! s’exclame Céline Michelutti. Pour William, si on ne recopie pas tout, ce n’est pas de la triche.

Depuis son lancement en novembre dernier, le robot conversationnel ChatGPT est la nouvelle coqueluche du monde de l’intelligence artificielle. La réalisatrice Chloé Sondervorst nous présente cet outil et quelques leçons à tirer de ses prouesses.

Vers la fin des évaluations à distance ?

Les multiples talents de ce robot fascinent… mais effraient aussi bien des professeurs. Virginie Lambert-Pellerin enseigne le français au cégep : On voit toutes les possibilités de plagiat, de fraude, de triche. C’est sûr que ça va profondément transformer l’enseignement au collégial.

Elle voit déjà des élèves lui rendre des travaux réalisés grâce à ChatGPT et s’en rend facilement compte : La meilleure façon de voir que le texte n’a pas été écrit de la main de l’élève, c’est que c’est trop bien écrit.

Guillaume Couture, professeur d’histoire au Cégep de Saint-Laurent, raconte avoir réussi à pincer un de ses élèves… qui a mis du temps à avouer avoir utilisé le robot. J’ai tellement testé la chose depuis un mois que j’arrive à sentir le style de Chat GPT.

Martine Peeters, directrice du partenariat universitaire sur la prévention du plagiat et professeur au département des sciences de l’Éducation à l’Université du Québec en Outaouais, estime que l’outil crée un branle-bas de combat à l’université. C’est très déroutant. Il va falloir adapter nos travaux.

Comme le robot est capable de construire un programme de cours pour des élèves de primaire, par exemple, elle va plutôt désormais demander à ses étudiants d’analyser les cours que ChatGPT est en mesure de créer, pour voir s’ils correspondent bien au programme et pour exercer leur regard critique.

Des enseignants, et nos tests, confirment cependant que le robot se trompe souvent, et qu’il n’est pas toujours à même de citer ses sources. Il invente des citations de Molière, et déforme des œuvres , signale Virginie Lambert-Pellerin.

Mais chaque jour, l’intelligence artificielle du robot s’améliore. Elle peaufine le style d’écriture de ChatGPT et affine ses réponses. Plusieurs enseignants au cégep à qui nous avons parlé en arrivent donc à la même conclusion : ChatGPT va mettre fin aux évaluations à distance.

« La solution la plus simple qui nous est venue, c’est de tout faire faire en classe. On dirait qu’on n’aura pas de choix […] C’est trop facile de faire rédiger une dissertation qui parle de telle ou telle pièce de Molière par le robot. » — Une citation de Virginie Lambert-Pellerin, enseignante au Collège Montmorency

Le robot conversationnel ChatGPT a été rendu accessible au grand public le 30 novembre dernier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Pourquoi aller encore à l’école ?

Sur le groupe Facebook Chat GPT et IA en éducation , qui compte plus de 2000 membres, des enseignants échangent des réflexions à ce sujet.

Ils débattent des manières d’utiliser le robot pour les aider dans leurs cours, se donnent des trucs pour détecter la présence de ChatGPT dans les travaux qu’on leur remet et devisent sur l'avenir de l'éducation.

Alexandre Gagné, enseignant et modérateur du groupe, écrit que le robot, et plus largement l’intelligence artificielle, menacent l’école traditionnelle : Pourquoi aller à l’école, si l’IA peut répondre à mes questions et me former? Pourquoi produire des écrits si l’IA le fait déjà mieux que la majorité des étudiants? […]

Il demande à Québec d'agir.

Le ministère de l’Éducation du Québec, lui, dit être en train d’évaluer les impacts de l’outil sur les méthodes d’apprentissage des élèves et le travail des enseignants, notamment en vue des épreuves ministérielles.

La Fédération autonome de l'enseignement, sur Facebook, elle, dit surveiller le phénomène, de très près . Le Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM), quant à lui, reconnaît que ces applications peuvent questionner, voire inquiéter les acteurs de l’éducation , mais soutient qu’elles peuvent aussi présenter des opportunités. Un porte-parole écrit que l’organisation est à pied d’œuvre pour réfléchir aux usages pédagogiques de cet outil.

À New York, les écoles ont tranché : ChatGPT sera interdit sur tous les appareils et réseaux des écoles publiques. Jenna Lyle, porte-parole du département de l’éducation de la ville affirme que cette décision se base sur des préoccupations concernant les effets négatifs sur l’apprentissage ainsi que sur la sécurité et l’exactitude des contenus.

Chez William et Céline, le robot a réussi à trouver un terrain d’entente intergénérationnel, en dehors des devoirs. William lui a demandé de créer un menu qui planifie pour une semaine des recettes équilibrées destinées à un ado de 14 ans. Alors que la liste des aliments s’affiche au compte-gouttes à l’écran, Céline commence à voir le robot d’un bon œil : Il peut faire plein de choses à notre place ! .

Avec la collaboration de Jacaudrey Charbonneau