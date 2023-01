Le cours Culture et citoyenneté québécoise maintenu pour cet automne

Malgré les réticences des syndicats d'enseignants évoquées en décembre, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, garde le cap sur l’implantation du cours Culture et citoyenneté québécoise (CCQ) prévue en septembre prochain.

Des enseignants craignent l’implantation du cours tous azimuts à la prochaine rentrée scolaire. Rania, une enseignante participant au projet pilote déployé dans une trentaine d'écoles depuis septembre déplore le manque de préparation du ministère. Pour elle, il est irréaliste d’avoir des enseignants aguerris pour septembre.

Rania a demandé l’anonymat puisqu'elle a signé, comme les autres enseignants du projet pilote, une entente de confidentialité en acceptant de faire partie de la première mouture du cours CCQ .

« Impossible! Personne n’est prêt, Je me demande où est l'urgence? » — Une citation de Rania, une enseignante qui a requis l'anonymat

La réforme du cours d’éthique et culture religieuse était nécessaire et attendue , indique le cabinet du ministre de l’éducation.

Malgré les réticences des syndicats d'enseignants, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville garde le cap. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

C’est pourquoi Québec maintient son échéancier pour l’implantation partout au Québec du nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise. Le ministère déploie actuellement tous ses efforts pour finaliser la dernière version du programme.

« Nous sommes au courant des revendications des syndicats et nous sommes sensibles aux préoccupations des enseignants et des enseignantes. » — Une citation de Cabinet du ministre de l'Éducation

Selon des sources proches du dossier, le ministère considère l'échéancier actuel comme étant réaliste. Il reste 8 mois pour tout mettre en place pour la rentrée 2023-2024. Pour l’instant, rien ne le fera s’éloigner de son objectif.

Formation déficiente

Rabia s’attendait à un meilleur encadrement de la part du ministère de l’Éducation et surtout à du matériel pédagogique. Elle doit, en plus de sa tâche habituelle, concevoir le matériel sans guide. Elle a eu moins d’une semaine pour élaborer le matériel nécessaire pour l’année.

Le nouveau programme, toujours préliminaire, est dense. Rania devra enseigner autant les questions éthiques, la religion, la sociologie, notamment les notions de racisme, de féminisme, de lutte sociale ainsi que l’éducation à la sexualité incluant les violences sexuelles et la théorie du genre. Le fond est bon, explique-t-elle, tous les sujets sont intéressants mais je deviens une enseignante qui enseigne tout sans être réellement formée .

Rania se sent actuellement mal à l’aise avec certains thèmes abordés. Elle les évite pour le moment puisque le projet pilote le permet. Le ministère ne sera donc pas en mesure d’avoir de la rétroaction sur ces enjeux.

Risque de dérapage

L'enseignement de thèmes polarisant demande un doigté particulier. Les enseignants doivent être solides estime Léandre Lapointe de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSQ). En abordant des thèmes comme la sexualité, le racisme ou la réalité des premières nations, il faut avoir une posture pédagogique qui est neutre, pour ça l'enseignant doit être formé .

Actuellement, seul le personnel participant au projet pilote du programme a accès à son contenu. Pour les autres, l’apprentissage devra se faire à la vitesse grand V lorsque le programme final sera adopté, explique Line Dubé de l'Association québécoise en éthique et culture religieuse (AQECR). C’est une vitesse et une cadence qui est beaucoup trop rapide pour permettre une appropriation, une assimilation et une transposition adéquate d’un nouveau programme qui est toujours en écriture.

Josée Scalabrini est présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Même son de cloche du côté de la Fédération des syndicats d’enseignement (CSQ). Pour le syndicat, la crédibilité du cours est en jeu. Si les enseignants ne reçoivent pas une formation adéquate en lien avec les thèmes très sensibles du corpus, les établissements devront gérer les critiques provenant de toute part.

« Si on part sans formation adéquate, oui il va y avoir des dérives! » — Une citation de Josée Scalabrini présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (CSQ)

Déjà des critiques sur la version préliminaire du programme se font entendre sur les médias sociaux. Le Rassemblement pour la Laïcité craint qu’en enseignant des théories sociologiques telles que celles de la race ou du genre, les enseignants fassent la promotion de concepts qui polarisent la société actuelle.

« Dans le programme on y parle d’identité de genre. On n'y parle pas de telle sorte de dire oui vous pouvez y adhérer ou pas…. Non c’est présenté comme une réalité absolue! » — Une citation de Nadia El-Mabrouk, présidente du Rassemblement pour la Laïcité

Le Rassemblement pour la Laïcité veut éviter que l’on change un dogme religieux pour un autre dogme . Il faut être prudent, dit-elle, on est dans une réalité sociologique clivante .

Tout comme le Rassemblement pour la Laïcité, les syndicats exhortent le gouvernement de reporter l'implantation et de privilégier une introduction progressive du cours dans les écoles.