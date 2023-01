Levée de boucliers contre les matières résiduelles fertilisantes en Estrie

Pascal Goux, un citoyen du Canton de Cleveland, est persuadé que son puits a été contaminé par l’épandage de matières résiduelles fertilisantes, aussi appelées biosolides, dans le champ voisin. Ils ont beau dire "si on met ça à 100 mètres du monde, c’est correct", nous on est à 120 mètres, et ce n’était pas correct , souligne-t-il.

Il sent maintenant que ses préoccupations ont été entendues par sa municipalité. Une résolution a en effet été adoptée lundi soir pour demander un moratoire sur l’épandage de matières résiduelles fertilisantes, dans la foulée des révélations d’un reportage de l’émission Enquête diffusé en décembre dernier.

« Ça [le reportage] confirme un peu beaucoup nos inquiétudes. On demande un moratoire en attendant que la réglementation soit plus claire et beaucoup plus sévère. » — Une citation de Herman Herbers, maire du Canton de Cleveland

L’État du Maine, aux États-Unis, a récemment interdit l’épandage de biosolides. Pour expliquer cette décision, il a avancé que cette pratique aurait peut-être contaminé des champs aux PFAS, aussi surnommés « contaminants éternels ».

Le Québec ne légifère pas encore en la matière et n'exige pas que des tests soient effectués pour détecter ces matières avant l'épandage.

Là, on étend sur nos terres agricoles [...] des matières qu’on ne sait pas exactement ce qu’elles contiennent , avance le directeur général de la municipalité du Canton de Cleveland, Martin Lessard.

Défi pour les sites d’enfouissement

Le Canton de Cleveland espère un front commun des municipalités quant à cet enjeu.

Le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers, croit lui aussi qu’une révision de l’encadrement des pratiques liées à l’épandage de matières résiduelles fertilisantes est nécessaire. Interdire complètement l'épandage causerait toutefois d’autres problèmes, soutient-il.

Les boues municipales se retrouveraient en effet dans des sites d'enfouissement, alors que dans certaines municipalités, ils débordent déjà. Les villes produisent par ailleurs de très grandes quantités de biosolides.

« C’est au moins le double de ce qu’on met à l’enfouissement, le tonnage de nos boues. C’est du tonnage très très important qui rentrerait là. » — Une citation de Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités

Inquiétude grandissante chez les agriculteurs

L'inquiétude face à ces produits grandit toutefois chez les agriculteurs. L’Union des producteurs agricoles (UPA) Estrie a même demandé à ses membres de cesser l’épandage de matières résiduelles fertilisantes.

Il n’y a aucun producteur agricole qui veut contaminer ses sols , assure Michel Brien, le président de l’ UPA Estrie.

Le président national de l' UPA , Martin Caron, a par ailleurs participé à une rencontre mardi avec le ministre de l'Environnement afin de réclamer un resserrement des règles entourant les contaminants éternels , ou PFAS, qui sont contenus dans les boues.

Il demande notamment qu’il y ait une obligation que des tests soient faits en lien avec ces PFAS-là pour s’assurer que si de l’épandage se fait sur [les] terres agricoles, ça ne mette aucunement à risque [les] sols .

Nouveau comité scientifique

Le ministre de l'Environnement s'était engagé en décembre dernier à resserrer la réglementation entourant ces matières.

Le ministère a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada mardi. Dans un courriel, il a toutefois indiqué que le ministère et les différentes parties prenantes travaillent en collaboration sur cette question afin d’encadrer l’épandage des biosolides par voie réglementaire pour assurer que le tout soit sécuritaire pour la population et l’environnement.

Dans un courriel à Radio-Canada, le cabinet du ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, a également dit prendre l’enjeu très au sérieux et a confirmé avoir formé un comité scientifique pour analyser le dossier.

« La situation est complexe et notre gouvernement veut s’appuyer sur un portrait scientifique. C’est pourquoi le MAPAQ coordonne un comité scientifique pour identifier les risques environnementaux liés à l’utilisation des biosolides et développer des méthodes d’analyses standardisées. » — Une citation de Cabinet du ministre de l’Agriculture, André Lamontagne

La réglementation entourant l’épandage des biosolides sur les terres agricoles sera revue à partir des constats qui découleront de cette démarche scientifique pour assurer que le tout soit sécuritaire pour la population et l’environnement , ajoute le cabinet.

Avec les informations de Thomas Deshaies