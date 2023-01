Le restaurant Rustiek fermera ses portes en mars

C’est à contrecœur que nous avons pris la dure décision de terminer l’aventure du Rustiek , explique la copropriétaire Marie-Claire Chartrand dans la vidéo en ligne.

Depuis bientôt sept ans, le restaurant du Vieux-Hull offre une cuisine gastronomique d’inspiration européenne.

C’est grâce à vous qu’on a pu s’épanouir professionnellement, personnellement , ajoute le copropriétaire et fondateur Jesse Charette. On a fait de super belles rencontres très enrichissantes. De vraies amitiés sont nées de ça. On n’en retire que du bon.

Le dernier service aura lieu le samedi 4 mars.