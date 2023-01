Le festival de courts métrages Plein(s) Écran(s) renoue avec le présentiel

Fondé en 2016, Plein(s) Écran(s) souligne cette année le retour de ses activités en présentiel, notamment une soirée d’ouverture au Cinéma Beaubien, à Montréal, et une classe de maîtres à l’UQAM.

Le festival de courts métrages se déroule néanmoins principalement en ligne, et propose gratuitement sur ses réseaux sociaux une quarantaine d'œuvres cinématographiques jusqu’au 29 janvier.

La compétition officielle regroupe 24 films québécois, en lice pour une dizaine de prix totalisant quelque 50 000 $ en argent et en services. Le jury de ce 7e Plein(s) Écran(s) est composé des actrices Julianne Côté et Nour Belkhiria, ainsi que du réalisateur Marc-Antoine Lemire, dont le premier long métrage, Mistral Spatial, prendra l’affiche vendredi.

Les quatre premiers films au programme – Suzanne et Chantal, La vie heureuse, Tétanos et Les oiseaux du paradis – ont été présentés mardi soir au Cinéma Beaubien, et seront mis à la disposition de toute personne dotée d’une connexion Internet mercredi.

Projections commentées, soirée drag

En plus de ses quatre courts quotidiens, Plein(s) Écran(s) invite le public à assister à trois projections commentées qui permettent de découvrir les coulisses de la production de films. Ces événements seront offerts en direct sur Facebook  (Nouvelle fenêtre) les 19, 24 et 26 janvier dès 20 h.

Au premier jour du festival, le 18 janvier, les cinéphiles pourront échanger avec la nouvelle porte-parole de Plein(s) Écran(s), l’actrice Catherine Brunet, à l’occasion du premier épisode de la quotidienne . Ce programme diffusé sur Instagram  (Nouvelle fenêtre) permettra de décrypter les actualités de la journée, chaque jour à partir de 19 h.

« Les courts métrages sont à la culture ce que l’eau est à la nature; si je pouvais faire bouillir mes pâtes dans du court métrage, je le ferais. » — Une citation de Catherine Brunet

En plus de la soirée d’ouverture, une autre activité en présentiel notable du festival est La classe de maître(s), qui se déroulera le 23 janvier à la Salle Jean-Claude Lauzon de l’UQAM. Cette année, le cinéaste Stéphane Lafleur et l’architecte à la décoration André-Line Beauparlant discuteront de leurs collaborations et de leur vision du cinéma.

Plein(s) Écran(s) se conclura de manière festive le 27 janvier lors d’un spectacle de drag queens présenté au Diving Bell Social Club. Animée par Selma et Uma Gahd, la soirée s’inscrit comme un hommage au court métrage La main gauche, de Maxime Robin, une œuvre qui explore la question du genre.

La programmation complète du festival est disponible sur le site web de Plein(s) Écran(s)  (Nouvelle fenêtre) .