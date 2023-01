Dézonage agricole à Saint-Augustin : le maire Juneau essuie les critiques

Cette révision propose notamment le dézonage de 164 hectares de terrains agricoles pour augmenter la superficie du parc industriel de la municipalité. Une autre zone permettrait le développement résidentiel.

Tour à tour, des citoyens ont défendu le caractère agricole de la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.

D'autres se sont dits inquiets de l'augmentation du trafic automobile, advenant un changement de zonage qui laisserait libres la construction de maisons et l'arrivée de nouvelles automobiles. Certains ont accusé le maire de manquer de sensibilité au sujet des agriculteurs.

Des résidents se sont adressés au conseil, mardi soir. Photo : Radio-Canada

À plusieurs reprises, le maire a répondu que ce plan d'urbanisme était à l'étude et que le conseil était en réflexion.

Notre projet, c'est un plan. On a soumis ça à la consultation publique. On va y réfléchir et regarder ce qu'on fait avec tout ça. Moi, ce soir, je ne suis pas là pour débattre, défendre ou argumenter sur le plan qui a été présenté. Tout ça a été fait. On a pris les commentaires. Ensuite, on va statuer et on verra , a répondu Sylvain Juneau à l'un des opposants.

Il a réitéré que l'objectif principal du plan à l'étude est de désengorger la route 138, davantage que pour permettre de la construction résidentielle. La congestion aux heures de pointe inquiète le maire Juneau, notamment pour les véhicules d'urgence. On n’a pas fini notre réflexion, elle commence , a réitéré le maire.

La décision du conseil doit être présentée d’ici 2024, a assuré le maire.

Pas de rencontre ni de rapport

Certains résidents, dont un agriculteur, ont demandé une rencontre avec le maire afin d'échanger sur le prochain plan d'urbanisme de la municipalité. Sylvain Juneau a décliné l'invitation.

On a eu différentes requêtes de différents organismes, que ce soit des promoteurs immobiliers, de l'UPA, dans le cadre du plan d'urbanisme. Par souci d'équité on a donné aux gens la possibilité de déposer leur mémoire ou de faire des commentaires [...] lors de la séance de la consultation publique. On ne rencontrera pas les gens dans le cadre de cette révision du cadre du plan d'urbanisme , a répondu le maire. Ça voudrait dire que j'ouvre la porte à rencontrer tout le monde [dont] les promoteurs qui ont quelque chose à dire .

De plus, le maire a indiqué que la Ville ne produira pas de rapport sommaire tiré des consultations sur le projet de plan d'urbanisme.

Sylvain Juneau rappelle que les mémoires déposés au sujet du plan d'urbanisme seront disponibles en ligne sur le site de la municipalité.