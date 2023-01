Enfant intubé à l’Hôpital Sainte-Justine : les parents déboutés

Dans son jugement de 16 pages, la Cour d'appel confirme ainsi une décision de la Cour supérieure du Québec qui avait statué début novembre que l'Hôpital Sainte-Justine pouvait retirer définitivement un tube respiratoire de l'enfant, estimant que les risques associés à l'intubation sont supérieurs aux bénéfices escomptés.

Le garçon est dans le coma depuis le 12 juin après avoir été retrouvé au fond de la piscine familiale où il a fait un arrêt cardiovasculaire prolongé. Les médecins pensent que l'enfant peut respirer par lui-même, mais il est aux prises avec de nombreux problèmes, notamment un syndrome de détresse respiratoire aiguë, de la dysfonction cardiaque et des épisodes de convulsions.

L'Hôpital Sainte-Justine s'est tourné vers les tribunaux parce que les parents de l'enfant refusent de consentir à l'intervention à moins que les médecins n'envisagent de réintuber l'enfant si les choses tournent mal.

Après avoir entendu les avis de plusieurs médecins, ainsi que celui des parents, la Cour d'appel conclut qu'il y a unanimité chez les experts entendus : le plan de traitement proposé est dans l'intérêt de l'enfant […] et correspond aux bonnes pratiques médicales, et ce, même s'il risque de mener indirectement au décès de l'enfant.

« Bien que ce constat puisse évidemment être difficile à accepter sur le plan humain pour les parents, il est néanmoins conforme au droit puisqu'il est avant tout, selon la preuve médicale soumise, dans l'intérêt de l'enfant. » — Une citation de Extrait du jugement de la Cour d'appel

Les professionnels de la santé ont fait valoir à plusieurs reprises que cette ventilation mécanique est contre-indiquée pour son état . Cela pourrait causer des dommages sérieux, voire le décès de l'enfant.

Cependant, les médecins disent que l'enfant devrait recevoir des soins de fin de vie au cas où il cesserait de pouvoir respirer sans aide, soutient l'hôpital.

Dans son témoignage auprès de la Cour d'appel, le Dr Baruch Toledano, médecin pédiatrique qui fait partie d'un groupe de 14 intensivistes qui se relaient au chevet de l'enfant depuis son arrivée aux soins intensifs, affirme que l'enfant peut respirer seul et que la présence du tube le met non seulement à risque de complications importantes comme le déconditionnement musculaire, les plaies de pressions, l'inflammation des cordes vocales, le développement de pneumonies et trachéites, mais lui cause aussi de l'inconfort et de la douleur .

Selon lui, les bénéfices de l'extubation sont nombreux puisque l'enfant pourra notamment être mobilisé, ce qui permettra d'envisager un retour à domicile comme le souhaitent les parents .

Éthiquement acceptable

Le juge d'instance a également entendu l'expertise de l'éthicienne clinique Marie-Claude Levasseur, dont le rapport conclut qu'en cas d'échec de l'extubation, il serait éthiquement acceptable de ne pas réintuber l'enfant, étant donné les atteintes graves et irréversibles dont il souffre .

Selon le document judiciaire de la Cour d'appel, les parents de l'enfant ont témoigné avec beaucoup de franchise sur leurs croyances et leurs espoirs de voir leur enfant vivre et possiblement émerger de son coma.

Toutefois, ajoute le texte, malgré toute l'empathie que l'on peut ressentir à leur égard, leurs espérances ne sont fondées sur aucune donnée scientifique, alors que l'ensemble de la preuve médicale démontre plutôt que la ventilation assistée occasionne à leur enfant de la souffrance, […] et qu'inévitablement, l'enfant va mourir à courte échéance, et ce, même s'il demeure intubé ou est réintubé .

« Ce n'est pas le maintien en vie de l'enfant à tout prix qu'il faut ici considérer, mais bien son intérêt à vivre, voire à survivre dans des conditions jugées inacceptables, parce que souffrantes et sans issues. » — Une citation de Extrait du jugement de la Cour d'appel

Le jugement rappelle enfin que, comme le soutiennent les médecins, le risque de décès de l'enfant n'est pas directement lié à l'extubation.