Un second sit-in si les choses ne s’améliorent pas à l’hôpital de Chicoutimi

Rappelons qu'elles ont récemment dénoncé leurs conditions de travail en organisant un premier sit-in le 4 janvier dernier. Le temps supplémentaire obligatoire (TSO) est toujours au cœur des revendications.

Témoignage anonyme

Un membre de l'équipe s'est confié à Radio-Canada de manière anonyme.

C’est sûr qu’après les quarts, ça arrive même très régulièrement de ce temps-ci qu’on se dise: "Qu’est-ce que je fais encore là dans ce zoo-là?" Mais après ça, on pense des fois à quelques petites choses, dans le fond on est une belle équipe malgré tout puis on se tient. C’est ça qui nous fait oublier un peu et qu’on revient le lendemain, mais il faut se le dire, c’est très difficile ces temps-ci , a-t-il avoué.

À 18 h 45 mardi, le taux d’occupation de l’urgence de l’hôpital de Chicoutimi se situait à 100 % alors que les 41 civières étaient occupées. La moyenne régionale se situait à 67 %.

On est comme une équipe, donc ça nous atteint aussi les TSO quand on voit que les gens publient: "Ah, trois TSO cette nuit", "Quatre TSO de jour". Ça nous interpelle puis on veut venir aider notre équipe, qu’on sait qui est fatiguée, mais il faut penser aussi à nous. On ne peut pas être tout le temps là non plus pour sauver tout le monde , a-t-il poursuivi.

Il ne faut pas devenir patient non plus , a ajouté un autre collègue présent lors de l’entrevue.

Encouragements

De leur côté, les médecins de l'urgence ont transmis un message d'encouragement aux infirmières de l'urgence.

Nous vous suggérons donc, dans les semaines qui suivent les fêtes, d’éviter le plus possible les quarts de travail non obligatoire, prenez le temps de vous reposer, car la majorité d’entre vous auront besoin de recharger les batteries , ont écrit les médecins.

Lors du premier sit-in, la présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (FIQ), Julie Boivin, avait parlé d’une situation dangereuse pour les patients, alors qu’il n’y avait que deux infirmières pour s’occuper de 15 patients qui nécessitaient des soins aigus, contre environ le double à Montréal.

Même si les soins prodigués ont toujours conservé une qualité indéniable, il ne faut pas attendre une inattention, une erreur ou même une catastrophe arriver à cause d’un état de fatigue excessif , ont dit aussi les médecins.

Mardi matin, les infirmières de l’hôpital de Jonquière ont elles aussi déploré leurs conditions. Elles ont effectué un arrêt de travail d'une demi-heure afin de dénoncer un manque de sécurité au travail.

Avec les informations d’Annie-Claude Brisson