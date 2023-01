Kim Thúy, Chevalière de l’Ordre des arts et des lettres en France

L’écrivaine québécoise Kim Thúy a reçu lundi l’insigne de Chevalière dans l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française, a annoncé mardi soir le Consulat Général de France à Québec.

Cette décoration honorifique récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la contribution qu'elles ont apportées au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.

L’artiste originaire du Viêt Nam a publié cinq romans dont Ru, en 2009, qui a été traduit dans plus de 25 langues et a remporté le prestigieux prix du Gouverneur général du Canada.

La médaille a été remise à Kim Thúy par Frédéric Sanchez, Consul général de France à Québec, lors d’une cérémonie à la Résidence de France le 16 janvier.

Son œuvre engagée et sensible rayonne par elle-même autant au Québec, en France que dans le reste du monde , a déclaré le consulat mardi par voie de communiqué.

En acceptant de parler publiquement de son passé, Kim Thúy contribue à sensibiliser à la réalité des réfugiés et à apposer un visage humain à ce phénomène , a ajouté la représentation française.

Née à Saïgon en 1968, Kim Thúy a quitté le Viêt Nam avec les boat people à l’âge de 10 ans pour s’installer avec sa famille au Québec.

L’autrice, qui a aussi été avocate, couturière et restauratrice, a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière. Elle a notamment été faite Chevalière de l’Ordre national du Québec en 2015, et a obtenu des doctorats honorifiques des universités Concordia et Bishop’s.