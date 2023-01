Après deux éditions sous le signe de la pandémie et des mesures sanitaires, Saguenay en neige promet un retour grandiose pour sa 39e édition. Le festival, qui débutera le 2 février et qui se terminera le 12 février, proposera une programmation variée.

Cette « vraie » édition marque un retour des festivités au parc de la Rivière-aux-Sables. Rappelons que les éditions de 2021 et 2022 s’étaient tenues de manière virtuelle, puis à travers Jonquière, via une carte interactive.

Nouveautés

Parmi les nouveautés, le festival offrira une plus grande diversité musicale, avec des prestations telles que Rick Hughes, Dominic Hudson, le Burma Street Band et plus encore. La scène mobile Mixbus Studio se déplacera notamment pour l’événement.

L’organisation ouvrira aussi la terrasse des halles qui sera chauffée, déneigée et habillée de lumière. Un écran géant, normalement utilisé pour les spectacles de Jonquière en musique, sera installé. Celui-ci diffusera tous les spectacles musicaux.

On a vraiment bonifié notre offre musicale [...]. Il va y avoir des spectacles presque tous les soirs. [Les visiteurs] vont pouvoir profiter d’une terrasse hivernale avec des chauffe-terrasses. L’igloo Amarula va apporter un effet festif [...]. Les gens vont pouvoir bouger, il y aura de l’animation et des shows très intéressants , explique Christine Basque, directrice générale de Saguenay en neige.

Le DJ Carl Brindle fera quant à lui vibrer les planches de la soirée de fermeture le 11 février.

Activités

Le traditionnel concours de sculpture est aussi de retour. Des artistes provenant de Valloire, en France, sont attendus. Celui-ci regroupe trois catégories : professionnel, amateur et scolaire.

Parmi les autres activités, Saguenay en neige accueillera aussi trois athlètes du Cirque du Soleil, qui offriront une performance de vélo BMX en haute voltige.

Le ministère du Patrimoine canadien a par ailleurs annoncé mardi une subvention de 47 500 $ pour le déploiement de Saguenay en neige.

Avec les informations de Simon Roy-Martel