Duhaime dit se sentir encore plus légitime après sa rencontre avec Legault

Il est clair que le PCQ a un statut particulier , a poursuivi M. Duhaime en entrevue mardi après-midi. Il m'a rencontré pendant une heure et demie; il ne ferait pas ça avec le Parti culinaire , a-t-il lancé.

M. Legault tient cette semaine une série de rencontres avec les chefs des partis d'opposition afin d'échanger avec eux. Il a pris la peine d'inclure M. Duhaime, qui n'a fait élire aucun député à l'Assemblée nationale.

D'ailleurs, les portes du Parlement sont restées complètement fermées au PCQ depuis l'élection du 3 octobre dernier, qui a vu la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault remporter une supermajorité.

Bien qu'il ne s'attende pas à obtenir soudainement un accès à l'Assemblée, M. Duhaime voit dans la rencontre de mardi un geste fort de reconnaissance de la part du premier ministre.

« On est tout seul qui n'a pas d'élus et on a été invité, pourquoi? Parce qu'on représente 530 000 Québécois. »