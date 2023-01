La pression diminue au CHEO qui traite à nouveau les adolescents de 16 et 17 ans

Le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario à Ottawa traite à nouveau des patients âgés de 16 et 17 ans alors que « les taux de maladies respiratoires se stabilisent » au sein de l’établissement.

Il y a deux mois, le CHEO a dû commencer à rediriger les adolescents plus âgés vers des hôpitaux pour adultes afin d'alléger son fardeau.

Dans un communiqué de presse mardi, le CHEO explique que la pression liée à la flambée de maladies respiratoires, comme la COVID-19, la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS) s’atténue.

Au cours des trois derniers mois, le soutien inestimable des fournisseurs de soins pédiatriques, de nos partenaires communautaires et des hôpitaux communautaires et universitaires a permis à CHEO de rester en mesure de fournir les soins urgents et spécialisés offerts uniquement à CHEO et tout particulièrement aux enfants de moins de quatre ans qui avaient besoin d’aide pour respirer, peut-on lire dans le communiqué.

L'urgence du CHEO, à Ottawa Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

En novembre, le CHEO a également été contraint d'ouvrir une deuxième unité de soins intensifs et à demander l’aide de la Croix-Rouge pour répondre au nombre élevé de patients se présentant à l’urgence.

Selon les autorités de santé, la saison de la grippe aurait atteint son apogée et l'activité des autres virus respiratoires d'Ottawa a diminué.

Au début janvier, Santé publique Ottawa a par contre signalé une augmentation des niveaux de COVID-19 dans la communauté. D'autres hôpitaux de la région mettent en garde que l'augmentation récente du nombre des visites n'est toujours pas terminée.

Alors que les taux de maladies respiratoires se stabilisent, le centre hospitalier souligne que la demande de services de santé mentale demeure très élevée.