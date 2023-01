Urgence embourbée : un comité de pilotage créé à l’hôpital de Jonquière

La direction de l’hôpital de Jonquière mettra en place dans les prochains jours un comité de pilotage afin de mieux répondre aux besoins des infirmières et pour régler certains enjeux liés à la sécurité au travail.

Mardi matin, les infirmières de l'urgence ont effectué un arrêt de travail d'une demi-heure afin de dénoncer un manque de sécurité.

Elles dénonçaient ainsi la présence d'un grand nombre de patients sur civières, ce qui les empêchaient de travailler de façon sécuritaire. La direction de l'hôpital ainsi que les infirmières se sont rencontrées plus tard dans la matinée afin de trouver des solutions.

Dans l’immédiat, des lits en surcapacité ont été ouverts sur les unités de soins pour permettre à l'urgence de respirer. Mais une autre solution sera mise en place.

Comité de pilotage

Dans les prochains jours, un comité de pilotage sera formé d’éviter tout embourbement, surtout lorsque le taux d’occupation devient très élevé, comme ce fut le cas mardi matin alors qu’il était de 144 %. Selon la Console provinciale des urgences (CPU), le taux avait chuté à 63 % à 19 h 45.

Appelé d'abord à se réunir quotidiennement, les rencontres seront de plus en plus espacées au fur et à mesure que la situation se résorbera.

Josée Desgagné, directrice adjointe de proximité pour le réseau local de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Si [les infirmières] nous ont envoyé ce cri du cœur, c’est qu’elles avaient leurs raisons. On les a écoutées, on a eu de très beaux échanges avec [elles]. Ce qu’on va faire, c’est qu’on va mettre en place un comité de pilotage avec différentes parties prenantes [...]. Les gens qui vont y siéger, rapidement : chef de l’urgence, chef des unités de soins, le soutien à domicile, nos CHSLD . On va demander aussi une présence médicale , indique Josée Desgagné, directrice adjointe de proximité pour le réseau local de Jonquière.

Selon elle, l’hôpital de Jonquière a notamment comme particularité d’avoir des couloirs étroits à certains endroits, ce qui a contribué aux récents embourbements.

Elle ajoute que le bureau de santé et de sécurité au travail était déjà en action pour trouver des solutions. La manifestation de mardi matin a simplement devancé les actions.

Josée Desgagné indique que le débrayage des infirmières n’a pas nui aux soins puisque celles-ci l’ont effectué dès la fin du quart de travail de nuit, à 8 h.

Les employés de nuit qui terminaient normalement leur quart à 8 h ont pu quitter à 8 h 30.

Un nouveau poste créé

En décembre dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CIUSSS ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a créé un nouveau poste de direction de proximité, assuré par Mélanie Girard.

Ce poste de direction est aussi accompagné de six directions adjointes de proximité, une pour chacun des réseaux locaux de service ( RLS ), soit à Chicoutimi, La Baie, Jonquière, Lac-Saint-Jean-Est, Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roy.

Selon Josée Desgagné, qui est entrée en poste le 5 décembre, le but est surtout de décentraliser et de faciliter la cohérence entre les différents services de santé.

Oui, on a nos hôpitaux, mais on a aussi nos cliniques médicales, nos partenaires scolaires et nos organismes communautaires. Tout ce monde-là travaille pour la santé , explique-t-elle.

Ces postes permettent d’améliorer la fluidité entre les services, tout en offrant une meilleure qualité de soins .