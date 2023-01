Regina et Saskatoon dépassent leurs budgets de déneigement

La Ville de Regina a déjà dépensé plus de 15 millions de dollars, soit près du double du budget prévu par l’administration de la ville.

De son côté, Saskatoon prévoit que le déneigement pourrait coûter jusqu’à 20 millions de dollars.

En raison d'une plus grande accumulation de neige et de la hausse des coûts du carburant et des équipements, le coût total du déneigement de décembre 2022 à l'échelle de la ville est estimé à 20 millions de dollars, soit environ 6 millions de dollars de plus qu'en 2020 , précise un communiqué publié par la Ville de Saskatoon.

Afin de faire face à cette situation, l'administration de la Ville des Ponts avait recommandé au conseil municipal d'envisager une augmentation progressive de l'impôt foncier de 0,75 %, sur quatre ans pour les budgets de 2024 à 2027.

La Ville adoptera une stratégie d'emprunt pour financer le coût prévu de 20 millions de dollars, note le communiqué.

Le directeur financier de la Ville de Saskatoon, Clae Hack, indique que d'autres options seront présentées au conseil municipal afin de rembourser l'emprunt et de constituer une base pour les futures interventions d'urgence en cas de neige.

Un défi quotidien

La neige constitue un grand défi pour la visibilité pour certains résidents de grandes villes saskatchewanaises.

C'est difficile de tourner les coins et de voir les gens avant de tourner. C'est un défi , indique un automobiliste de Regina, Arael Madrid.

Un autre résident, Paddy Kanu, estime que la Ville de Regina déploie tous ces efforts afin de nettoyer les rues le plus rapidement que possible.

J’habite au Canada depuis cinq ans. Jusqu'à présent, je n’ai pas eu de problème avec le déneigement [...] Il neige beaucoup en Saskatchewan, mais je pense que la ville de Regina fait un excellent travail , précise Paddy Kanu.

Avec les informations de Danielle Dutrisac