Une première consultation sur l’aménagement durable de la forêt à Alma

Environ 25 personnes ont participé mardi après-midi à Alma à une première consultation sur l’aménagement durable menée par l’Observatoire de recherche sur la forêt boréale de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Un projet pilote pourrait ensuite voir le jour dans la région.

La consultation, qui avait lieu à l’Hôtel Universel, vise à déterminer les enjeux avec les acteurs du milieu forestier régional, dans le contexte des changements climatiques.

On tente de récolter les préoccupations, d’identifier des enjeux associés à l’aménagement de la forêt boréale , a expliqué le codirecteur de l’observatoire régional, Yan Boucher, qui est également professeur en écologie et en aménagement forestier à l’ UQAC .

Environ 25 personnes ont assisté à Alma à la consultation de l’Observatoire régional de recherche sur la forêt boréale à l’UQAC. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Il s’agissait de la première de deux consultations tenues par l'observatoire cette semaine. La seconde est prévue jeudi après-midi à Jonquière à l’hôtel Delta, de 13h à 16h.

Le professeur Yan Boucher a rappelé au début de la consultation le mandat de la nouvelle structure de recherche née en mai dernier. L’observatoire avait alors reçu un financement de 900 000 $ de trois ministères, qui prend fin en mars prochain.

On veut profiter des bonnes relations qu’on a avec les différentes parties prenantes pour mettre en oeuvre quelque chose de nouveau, quelque chose de différent sur l’aménagement durable des forêts , a expliqué Yan Boucher, en entrevue.

Un projet pilote régional

Ultimement, le chercheur espère que les exercices de consultation permettront de mettre sur pied un projet pilote en aménagement durable de la forêt.

« On veut mettre les différentes forces régionales à profit pour essayer d’avoir un projet pilote qui sera au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui pourrait même rayonner à l’extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut-être dans d’autres régions du Québec. » — Une citation de Yan Boucher, co-directeur de l’Observatoire de recherche sur la forêt boréale

Yan Boucher, professeur en écologie et aménagement forestier à l’UQAC Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Projet de forêt habitée de la MRC de Maria-Chapdelaine

Plusieurs chercheurs ont pris part à l’exercice, dont le directeur de la Chaire en éco-conseil de l’ UQAC , Claude Villeneuve. Quelques intervenants politiques étaient également présents, mais davantage d’élus sont attendus jeudi.

Le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, qui est biologiste de formation, tenait à assister à l’événement. Il estime que le projet de forêt habitée de la MRC, qui vise à impliquer davantage le milieu dans la gestion du territoire, pourrait s’intégrer dans les travaux de l’observatoire.

La MRC de Maria-Chapdelaine, on a un gros projet de forêt habitée qu’on travaille. On pense que ça pourrait être un très beau projet pilote pour un observatoire comme ça , a-t-il indiqué.

Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Les recherches menées par l’Observatoire de recherche sur la forêt boréale permettront de mieux comprendre l’impact des changements climatiques sur la forêt, a-t-il ajouté.

C’est vraiment l’impact des changements climatiques sur les forêts de demain, sur la forêt, les espèces végétales, mais aussi la faune. On le voit de plus en plus. Il faut qu’on documente davantage, puis voir comment on aménage notre forêt du futur, parce qu’on a des gros enjeux , a-t-il mentionné.

Renouvellement du financement espéré

Lors de la consultation, les participants étaient invités à participer à des ateliers où ils devaient partager leur vision d’une forêt boréale aménagée de façon durable et échanger sur les différentes dimensions du développement durable.

Parallèlement, l’Observatoire de recherche sur la forêt boréale mène également des consultations avec des communautés autochtones.

À la suite des exercices de consultation, un Comité d’analyse des propositions émises se penchera sur les enjeux soulevés afin de les classer. Un rapport final, qui permettra d’orienter les recherches de l’organisation, sera ensuite présenté le 15 mars.

La forêt boréale Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Yan Boucher a espoir que le financement de l’Observatoire de recherche sur la forêt boréale soit renouvelé en mars prochain.