Leur indignation est du théâtre pur , a déclaré un porte-parole de la présidence, Ian Sams, lors d'un échange avec la presse portant sur ces découvertes très embarrassantes pour le président américain.

Après des fuites dans les médias, la Maison-Blanche a reconnu la semaine dernière que des dossiers datant de la vice-présidence de Joe Biden, de 2009 à 2017, avaient été découverts dans un de ses anciens bureaux à Washington et dans sa maison de famille de Wilmington, au Delaware.

L'affaire est gênante parce que les démocrates ne se sont pas privés de critiquer l'ancien président républicain Donald Trump, visé par une enquête judiciaire pour avoir conservé des cartons entiers de documents à son départ de Washington en 2021.

Pour faire taire les soupçons de deux poids, deux mesures , le département de la Justice a confié jeudi les enquêtes sur les dossiers de Joe Biden à un procureur spécial indépendant, comme il l'avait fait pour Donald Trump.

Une enquête parlementaire

L'opposition républicaine a tout de même dénoncé la communication au compte-gouttes de l'exécutif. Profitant de sa légère majorité à la Chambre des représentants, elle a lancé une enquête parlementaire et réclamé plus d'information.

On a reçu quelques courriers du président de la Commission de supervision de l'exécutif à ce sujet , a reconnu Ian Sams. On examine ces courriers et on prendra une décision en temps voulu.

Nous répondrons de bonne foi, mais nous attendons de la part des élus du Congrès qu'ils manifestent la même bonne foi et nous dénoncerons toute hypocrisie rampante, qui témoignerait d'un manque de crédibilité de ces requêtes , a-t-il ajouté.

Un coup politique

Selon lui, les républicains font semblant d'être outrés alors qu'ils ont défendu les actions de l'ancien président .

« Ils ont choisi de faire un coup politique. » — Une citation de Ian Sams, porte-parole de la présidence américaine

Le porte-parole a par ailleurs insisté sur la coopération de Joe Biden avec la justice, alors que son prédécesseur avait refusé de restituer ses archives, si bien que des agents de la police fédérale avaient dû mener cet été une perquisition à sa résidence de Floride pour les récupérer.

Pour le reste, Ian Sams s'est abrité derrière la confidentialité de l'enquête judiciaire pour refuser de répondre aux questions précises des journalistes.