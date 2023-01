Patrick Roy aux portes des 500 victoires dans la LHJMQ

Je n’ai aucune idée à combien de victoires je suis rendu , a lancé le pilote des diables rouges devant les journalistes, mardi matin, après l'entraînement des siens.

Qu’à cela ne tienne, Patrick Roy n’est plus qu’à deux gains de devenir le 6e entraineur-chef de l’histoire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec à atteindre le plateau des 500 victoires. Les Remparts ayant trois matchs à l’horaire cette semaine, l’histoire est à nos portes.

Quand j’ai commencé, mon objectif n’était pas de faire une carrière d'entraineur dans la Ligue nationale, mais vraiment au niveau junior , a relaté l’ex-numéro 33, qui a finalement entrecoupé ses deux séjours à la barre des Remparts de quelques saisons derrière le banc de l'Avalanche du Colorado.

Ce qui me rend le plus fier, c’est d’avoir redonné à mon sport et de permettre à certains joueurs de réussir comme joueurs de hockey, mais aussi comme citoyens.

Des victoires d’équipe

Se disant très chanceux d’avoir pu faire carrière dans le monde du hockey, l'entraîneur-chef et directeur général des Remparts a rappelé l'importance qu'ont eu Jacques Tanguay, le président, et Nicole Bouchard, directrice des services à l’équipe et relations médias, dans ses succès.

Patrick Roy et Nicolas Bouchard Photo : Courtoisie Nicole Bouchard

Nicole m’a permis de faire mon travail et de me concentrer sur la fonction d'entraîneur. C’est elle qui gère tout le côté logistique. C’est pour ça que je l’appelle toujours la directrice générale , a pointé Patrick Roy au sujet de celle qui revêt officiellement le titre de directrice des services à l’équipe et relations médias.

De nombreux blessés

Eux qui accueillent le Drakkar au Centre Vidéotron, vendredi soir, les Remparts sont victimes d’une véritable hécatombe en défensive depuis quelques semaines.

Blessés respectivement au pied et à l'épaule, Evan Nause et Mathieu Wiener ne seront vraisemblablement pas de retour avant la fin février. Vsevolod Komarov est quant à lui aux prises avec une commotion cérébrale des suites d’un coup reçu dimanche durant le match contre les Screaming Eagles. Il ratera au moins une semaine.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin