Le député de Stephenville-Port au Port, Tony Wakeham, se lance dans la course à la direction du Parti progressiste-conservateur de Terre-Neuve-et-Labrador. Il l’a annoncé mardi en fin d’après-midi, à Saint-Jean.

Il en a profité pour révéler son slogan; Le bon leader au bon moment ( Right leader, right time ).

Les gens de la province méritent mieux et j’ai l’intention de mener le Parti PC [pendant la campagne électorale] et de former le prochain gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador , a-t-il dit devant de nombreux partisans.

Ma vision est simple : que Terre-Neuve-et-Labrador soit en santé, que la vie soit abordable, que les soins de santé soient accessibles et qu’aucune opportunité et aucune personne ne soit laissée de côté.

L’annonce de Tony Wakeham survient peu après celle du chef par intérim du Parti progressiste-conservateur, David Brazil. Ce dernier a indiqué lundi qu’il ne se lancerait pas dans la course.

David Brazil a dit à des journalistes qu’il a finalement décidé de ne pas tenter sa chance en raison de problèmes de santé.

Il a d’ailleurs assisté au lancement de la campagne de Tony Wakeham, tout comme d’autres députés de son caucus.

D’après un reportage de Mike Moore de CBC