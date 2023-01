L’Est de Montréal cherche 565 infirmières à l’international

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, les attentes sont particulièrement élevées pour l’Est de Montréal où le CIUSSS souhaite en recruter 565, en hausse de plus de 200 par rapport aux demandes de mai 2022.

Ce CIUSSS emploie environ 4400 infirmières dans les hôpitaux, CHSLD et CLSC qui relèvent de lui.

Pour l’ensemble du Québec, les cibles de recrutement à l’international s'élèvent à plus de 3300 infirmières , indique-t-on au ministère de la Santé.

À l’inverse, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal en recherche actuellement 240, une baisse marquée par rapport au printemps dernier. L’établissement du Nord de Montréal s’est doté en 2021 d’une équipe de ressources humaines  (Nouvelle fenêtre) qui se consacre au recrutement de personnes de l’étranger afin de les intégrer, les suivre dans leur cheminement d'immigration, les accueillir .

De la Montérégie aux Laurentides, la grande région de Montréal représente 70 % des mandats pour recruter à l’international.

De passage à l’émission matinale de Patrick Masbourian, mardi, pour parler de la crise à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, la médecin Martine Leblanc du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal reconnaissait que l’établissement manquait cruellement de main-d'œuvre infirmière.

À la base, notre enjeu, c’est la pénurie de main-d’oeuvre qui frappe fort dans l’Est , a indiqué la directrice générale adjointe (DGA) des programmes de santé physique généraux et spécialisés au CIUSSS .

De l’avis du docteur Leblanc, c’est sûr qu’actuellement, on n’a pas bonne presse, on en est conscient et ça n'attire pas les gens à venir travailler […] à [re]joindre nos équipes, mais il faut trouver le moyen de renverser ça et de se redonner une image plus positive pour que les gens aient le goût de [re]joindre nos équipes .

Selon nos informations, une campagne de recrutement dotée d’un budget publicitaire a été suspendue, le temps d'apaiser la crise à l’hôpital.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a rencontré le PDG du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal lundi soir et mardi matin en raison de la crise qui sévit à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Une poignée de recrues

Si les attentes de recrutement se chiffrent par milliers, le nombre de recrues de l’étranger se chiffre par centaines.

Selon les données du ministère de la Santé, 92 infirmières ont été recrutées à l’international depuis le mois de septembre.

Pour la période de 12 mois de septembre 2021 à août 2022, 394 ont été embauchées, dont les deux tiers dans la grande région de Montréal.

Le recrutement à l’étranger ne s’est donc pas révélé jusqu’ici la panacée espérée. Dans l’immédiat, on se penche sur le temps supplémentaire obligatoire (TSO) qui nuit à l’embauche.

Je peux vous dire que, là où il n’y a plus de TSO et un meilleur climat de travail, il y a beaucoup moins de problèmes de personnel , a lancé le ministre Christian Dubé mardi devant l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Le député solidaire Vincent Marissal appelle quant à lui à réquisitionner les infirmières qui travaillent dans des agences privées. Il y a un seul bassin de main-d'œuvre […] Les infirmières ont été formées à nos frais, on a juste à les réquisitionner […] on va le faire à la guerre comme à la guerre , s'est-il exclamé.

C’est le fun d’éteindre des feux et de régler des urgences, mais moi, je ne suis pas là pour ça […] mais pour avoir des effets structurants qui vont changer des choses , avait déclaré Christian Dubé lors de sa première mêlée de presse de l’année la semaine dernière.

Visiblement, l’actualité a bousculé ses plans.