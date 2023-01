Il n’a que 25 ans, mais son nom est déjà connu dans le monde de la musique classique au Québec et au Canada. Déterminé à poursuivre sur sa lancée, tout en conservant la liberté de choisir lui-même la musique qui l’inspire, le jeune chef d’orchestre Francis Choinière amorcera 2023 à sa manière, c’est-à-dire à la tête d’un ensemble qu’il a cofondé, et dans l’une des plus prestigieuses salles de Montréal.

Vendredi, il dirigera à la Maison symphonique un ensemble de près de 200 choristes, musiciennes et musiciens de l’Orchestre philharmonique et Chœur des Mélomanes (OPCM) et des Petits Chanteurs du Mont-Royal. Le groupe interprétera une version concert de La Bohème, l’opéra le plus populaire de Giacomo Puccini. La prestation mettra en vedette Andrew Haji et Myriam Leblanc.

Ça faisait longtemps que je voulais présenter cette œuvre en version concert, raconte Francis Choinière. La musique se tient d'elle-même. Et aussi, ce sera la première fois qu’elle sera présentée à la Maison symphonique, qui possède une acoustique idéale pour entendre les voix, l’orchestre et toutes les subtilités de l'œuvre.

Ce printemps et cet été, l'Orchestre philharmonique et chœur des mélomanes proposera deux concerts à la Maison symphonique. Photo : Autre banques d'images / Tam Lan Truong

Le jeune chef d’orchestre parle avec assurance, du haut de sa mi-vingtaine. Avec raison : il a déjà offert six prestations à la Maison symphonique avec l’ OPCM depuis 2021. À la fin du printemps, ce nombre aura gonflé à huit, avec La bohème (20 janvier) et La Symphonie de la mer (20 mai).

C’est sans compter le concert, lui aussi à la Maison symphonique, que Francis Choinière dirigera le 3 février prochain avec l’Orchestre FILMharmonique (OF), dont il est chef principal et codirecteur artistique. Par ailleurs, l’ensemble spécialisé dans la musique de film est propulsé par Productions GFN, une entreprise qu’il pilote avec son frère.

De musique et d'affaires

Ce double rôle d’entrepreneur et de chef d’orchestre tombe sous le sens pour Francis Choinière. Je suis vraiment libre de choisir ce que je veux programmer, et en général, je programme ce qui m’intéresse et ce qui me passionne , dit-il simplement.

Ainsi, l’ OF proposera, sous la direction de différents chefs d’orchestre, les musiques de Star Wars et du Seigneur des Anneaux, cette fois-ci à la Salle Wilfrid-Pelletier dans les prochains mois, en plus de quelques passages au Meridian Hall de Toronto ou encore à la Place TD, à Ottawa.

Francis Choinière a été nommé par CBC parmi les 30 artistes classiques de moins de 30 ans les plus prometteurs et prometteuses. Photo : Autre banques d'images / Tam Lan Truong

S'aventurer hors des sentiers battus

Cet intérêt du public envers deux ensembles relativement récents – l’ OF a été fondé en 2015, et l’ OPCM , en 2016 – s’explique par un appétit qui n’était pas totalement comblé par les orchestres établis, selon Francis Choinière.

Aller vers les grandes œuvres chorales, qui sont rarement interprétées au Québec, et vers les trames sonores [de film] et la musique populaire en version symphonique, je crois que ça venait remplir une place importante sur la scène dont les gens avaient besoin , estime-t-il.

Et si le jeune chef aspire à une carrière internationale dans les prochaines années, il souhaite également garder ce que j’ai bâti ici . Ce sont des projets de passion qu’on développe à long terme , conclut-il.

Le concert La bohème de Giacomo Puccini sera présenté vendredi à 19 h 30 à la Maison symphonique de la Place des Arts, à Montréal. Soixante musiciens et musiciennes et 120 choristes de l’ OPCM et des Petits Chanteurs du Mont-Royal monteront sur scène pour l’occasion.