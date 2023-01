Des résidents de la rue Vendôme ne veulent plus d’eau rouillée

Lors du conseil municipal de la Ville de Gatineau pour l'année 2023, c'est la couleur de l'eau de la rue Vendôme qui a retenu l'attention. Une demi-douzaine de citoyens se sont présentés devant le conseil, exaspérés et à la recherche de solutions au problème d'eau colorée qui perdure depuis des années.

Sept citoyens sont venus faire leur faire part de la situation dans laquelle ils vivent depuis 2009. Selon ce qui a été rapporté devant le conseil municipal, les résidents de la rue Vendôme doivent composer avec une eau parfois jaune, parfois orange en raison de la vétusté des conduits municipaux.

Des réparations ont été faites au fil des années, sans succès.

La Ville de Gatineau a souligné à plusieurs d'entre eux que l'eau était potable, malgré sa coloration peu ragoûtante.

Mathieu Larivière n'en croit pas un mot. Il se souvient de la nuit du 12 octobre 2020 comme si c'était hier. C'est cette nuit qu'il a bu un grand verre d'eau rouillée à 3 h , à moitié endormi. Il n'aura fallu que quelques instants à son estomac pour l'informer de la bêtise qu'il venait de commettre.

« Cinq minutes plus tard, j'ai été tellement malade. Ce n'était vraiment pas drôle ! » — Une citation de Mathieu Larivière, résident de la rue Vendôme

Julie Villemaire confirme que le groupe a fait analyser l'eau du réseau prélevée une journée où elle n'était pas particulièrement colorée . Les résultats ont démontré que la concentration en fer était au-dessus de la limite permise par Santé Canada, établie à moins de 0,3 milligramme. Elle contenait 0.5 milligramme par litre , renchérit-elle.

À l’image de notre eau, la Ville aussi fait preuve d'un manque de transparence , lance cette dernière. On se fait dire que l'eau est potable, de la boire aveuglément sans avoir accès aux analyses, sachant qu'un taux excédentaire de fer est présent, que l'eau goûte mauvais et qu'elle est de couleur dégoûtante.

« On a beau nous dire que l’eau est potable, quand elle a la couleur de l’urine et un goût désagréable, ça ne donne pas envie. » — Une citation de Julie Villemaire, résidente de la rue Vendôme

Quelle est la concentration [de fer] lors des journées où l'eau est plus foncée , se demande-t-elle à voix haute.

De nombreuses plaintes au 311...

À son tour, Mathieu Marois souligne les dégâts, le stress et les inquiétudes quotidiens qui viennent avec cette situation qui perdure. Il indique d'ailleurs que plusieurs de ses voisins ont fait des appels au 311, malgré le découragement ou le fait de se faire dire que notre situation allait être réglée dans les deux prochaines années , insiste-t-il.

M. Marois explique que d'autres employés municipaux ont aussi mentionné à leur groupe qu'il fallait faire encore plus de plaintes pour qu'ils puissent être inclus au budget de l'eau colorée . Le précédent conseil municipal a adopté un plan de plusieurs millions de dollars sur 10 ans pour cette problématique, qui touche divers secteurs de Gatineau.

Certains se font dire de ne plus appeler [au 311], alors que le nombre de plaintes doit être plus élevé , raconte-t-il devant les élus et les citoyens. C'est à n'y rien comprendre, selon lui.

Les élus de Gatineau ont tenu leur premier conseil municipal mardi soir. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

... et des dépenses encourues

Au-delà du stress que cela génère pour les résidents, M. Marois souligne toutes les dépenses qu'ils doivent engager. Selon un sondage maison qu'il a réalisé en faisant du porte-à-porte, à peine 5 % des gens acceptent de boire l'eau de la ville. Ils doivent s'équiper autrement.

Un autre résident, Vincent Simon, soutient avoir dû changer son réservoir d'eau chaude, sous la recommandation d'employés municipaux. Cela n'a toutefois pas réglé son problème. D'autres résidents se sont munis de systèmes de filtration d'eau et de machines à eau pour éviter de boire celle du robinet.

« À un moment donné, on a besoin d'aide là-dedans. » — Une citation de Vincent Simon, résident de la rue Vendôme

Les caisses de bouteilles d'eau font aussi partie des solutions populaires, alors qu'on martèle partout ailleurs que le plastique à usage unique est néfaste pour l'environnement, souligne sa voisine.

Pierre Lévesque, le doyen du groupe, réside sur la rue depuis plus de 45 ans. Devant le conseil municipal, il se demande : pourquoi les infrastructures n'ont-elles pas encore été remplacées?

La Ville assure qu'elle fera un suivi

Je n'ai pas toutes les réponses, mais ce que je peux vous dire d'emblée, c’est que vous avez une porte-parole extraordinaire , a répondu la mairesse France Bélisle.

Cette porte-parole, c'est la conseillère du District de Touraine, Tiffany-Lee Norris Parent, qui a soulevé ce dossier à maintes reprises autour de la table du conseil, a poursuivi la mairesse. La première magistrate a assuré qu'un suivi serait fait.

Elle a d'ailleurs profité de l'occasion pour souligner le calme avec lequel les citoyens sont venus exposer ce problème. Je vous remercie du ton avec lequel vous abordez cette question , a-t-elle ajouté.

Tiffany-Lee Norris Parent (à droite) est la porte-parole des citoyens dans ce dossier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Concernant les enjeux de communications avec la Ville, on va se pencher là-dessus , a également mentionné Mme Bélisle. Pour sa part, Mme Norris Parent a remercié les gens qui sont venus témoigner.

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 14 février à 19 h à la Maison du citoyen.