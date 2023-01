L’étude de faisabilité pour fouiller le dépotoir Prairie Green pourrait prendre deux mois

L'organisation autochtone indique qu'elle n'a pas encore obtenu le financement fédéral promis pour l'étude de faisabilité  (Nouvelle fenêtre) , mais que celle-ci devrait être terminée d'ici le 31 mars.

Le comité responsable de déterminer la faisabilité de la recherche dans le dépotoir Prairie Green regroupe des chefs des Premières Nations, des membres des familles des victimes, la police de Winnipeg, la GRC , des représentants de la ville de Winnipeg et de la province, ainsi que des aînés et des experts médico-légaux.

Le comité a été formé en décembre après que la police de Winnipeg a dit qu'elle ne chercherait pas les restes de Morgan Harris et de Marcedes Myran dans le dépotoir de Prairie Green, en raison du passage du temps et de l'important volume de déchets qui y ont été déposés.

La police a accusé Jeremy Skibicki de meurtre au premier degré pour les décès de Morgan Harris, Marcedes Myran, Rebecca Contois et d'une femme non identifiée baptisée Buffalo Woman.

Des restes de Rebecca Contois ont été retrouvés en juin 2022 dans la décharge du chemin Brady, à Winnipeg.

Le comité se penche sur l'organisation de recherches dans les deux sites d'enfouissement, mais soutient se concentrer actuellement sur Prairie Green.

On reconnaît que la décharge du chemin Brady pourrait nécessiter sa propre étude de faisabilité, mais le comité a convenu que son objectif initial serait le site de Prairie Green , a déclaré l'Assemblée des chefs du Manitoba, mardi, dans un communiqué.

La décharge du chemin Brady est de nouveau accessible, depuis le début du mois, après presque trois semaines où l'accès a été bloqué par un campement de manifestants. Ils réclament la fouille des lieux afin de retrouver les corps de femmes autochtones assassinées par le tueur en série présumé.

Un sous-comité composé d'experts en médecine légale serait responsable de la majeure partie du travail, fait part l'Assemblée des chefs du Manitoba.