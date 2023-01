Chants du verglas : une œuvre vivante consacrée aux souvenirs de la crise de 1998 

Le parc Jean-Duceppe, à Montréal, accueillera du 6 février au 5 mars un parcours audioguidé ouvert gratuitement au public, mettant en lumière les souvenirs que gardent une centaine de Québécois et Québécoises de la crise du verglas de 1998. L’œuvre commémorative a été imaginée par les artistes Ariane Bourget et Camille Denêtre.

Les deux idéatrices de Chants du verglas, une initiative rendue possible grâce à la participation de la compagnie de création Temps publics, sont des artistes indépendantes issues du milieu du théâtre in situ, qui se déploie hors des salles traditionnelles.

On a travaillé par exemple sur des spectacles dans des maisons, dans un cinéma abandonné , explique Camille Denêtre au bout du fil, en compagnie de sa collègue Ariane Bourget. L’idée, c’est de déplacer la fiction et de la faire résonner avec les histoires du lieu.

Leur dernière proposition est un parcours poétique et sonore d’une durée de 1h15 au parc Jean-Duceppe, dans le quartier Angus à Montréal. Les gens sont invités à s'y rendre dès le 6 février avec leur téléphone et des écouteurs afin de s’y promener au son des témoignages d’une centaine de personnes qui ont vécu la crise dans différentes régions du Québec.

Des maisonnettes conçues par CollectivLab, un espace de travail collaboratif qui allie génie et arts, jalonneront le parcours, recréant les univers visuels liés aux souvenirs des personnes qui ont témoigné.

Immortaliser les souvenirs

Ariane et Camille se sont toutes deux senties habitées par un devoir de mémoire à l’approche du 25e anniversaire du vendredi noir , qui a marqué le début de la crise du verglas le 5 janvier 1998. Ariane Bourget avait 8 ans à l’époque et le souvenir qu’elle garde de cette période reste encore vif dans son esprit.

J’ai vécu la crise du verglas en Outaouais, qui est une des régions qui a été quand même bien affectée [...] J’en ai gardé un souvenir très marquant, d’une part à cause du paysage , explique-t-elle.

C’est un paysage qui était à la fois étrange et beau, terrible et magnifique. Il y a une espèce de frottement entre le drame et la magie qui se reflète dans les histoires des gens qu’on rencontre, mais aussi dans le paysage. On pourrait quasiment parler d’un choc esthétique.

Résilience et réconfort

Après avoir récolté une centaine de récits en sillonnant la province, les deux créatrices ont observé une constante. En dépit de l’aspect dramatique de certaines histoires, elles ont pu témoigner de toute la résilience dont un peuple peut faire preuve en temps de crise. Il y a aussi ce puissant désir de réconfort face à la crise.

Les parents essayaient de créer une bulle protectrice autour de leurs enfants. Ils prenaient la charge et la responsabilité des difficultés qu’ils traversaient, sans le laisser percevoir à leurs enfants, en tournant ça au jeu , comme les campings intérieurs improvisés ou encore les excursions à patins dans les rues glacées.

