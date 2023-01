Les menaces contre Legault durant la pandémie, signes d’une tendance « violente »

Les menaces proférées contre le premier ministre du Québec, François Legault, durant la pandémie de COVID-19 s'inscrivent dans une tendance « de plus en plus violente », indique un rapport du Centre intégré d'évaluation du terrorisme (CIET), un organisme fédéral supervisé par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

Ce rapport, consulté par CBC à la suite d'une demande d'accès à l'information, a été préparé en janvier 2022 à la suite de menaces proférées en ligne contre le premier ministre après qu'il eut évoqué la possibilité d’imposer une « contribution santé » aux personnes non vaccinées. Une suggestion qui a plus tard été abandonnée.

Dans ce document, le CIET affirme que l’adresse personnelle de M. Legault avait été partagée sur un forum en ligne, ce qui avait déclenché une vague de menaces et d’incitations à la violence, y compris des appels à la décapitation.

Les analystes du CIET estiment qu’il est improbable que les menaces soient mises à exécution, mais affirment toutefois ne pas pouvoir exclure la possibilité d’une attaque contre le premier ministre.

Selon eux, le risque d’une attaque était accru après la fuite de l’adresse de M. Legault, parce que cela permettait aux personnes qui ont l’intention et la capacité de faire usage de la violence d’avoir accès à des informations logistiques précieuses, ce qui leur offrirait une occasion pour mener une éventuelle attaque .

Les menaces en ligne visant les élus ont grimpé depuis le début de la pandémie. Photo : CBC / Trevor Brine/CBC

Le bureau du premier ministre a refusé de réagir à ce rapport, affirmant ne pas commenter des sujets en lien avec la sécurité.

Mais selon Artur Wilczynski, un ancien expert en sécurité auprès du gouvernement fédéral, cette fuite constitue une préoccupation importante qui alimente le flot toxique des commentaires haineux en ligne.

La pandémie a intensifié la propagation des discours haineux, renchérit Amarnath Amarasingam, professeur adjoint à l'Université Queen, à Kingston en Ontario, spécialisé dans les affaires concernant le terrorisme, la radicalisation et l’extrémisme.

Tout était présenté comme étant un conflit entre le bien et le mal , a-t-il dit dans une entrevue à CBC. Il est extrêmement important d’atténuer les effets de ces discours-là.

Des signalements à la hausse

Plusieurs personnalités politiques ont été la cible de menaces en ligne, parfois violentes, depuis le début de la pandémie, ce qui a forcé la Sûreté du Québec (SQ) à déployer un dispositif plus imposant autour des chefs de parti.

Selon la SQ , le nombre de signalements de propos menaçants ou de menaces proférées contre les élus est passé de 16 en 2019 à 221 en 2022. Au moins cinq personnes ont été accusées d’avoir menacé François Legault depuis le début de la pandémie.

En mai dernier, le SCRS a mis en garde contre une augmentation de la rhétorique violente et antiautorité, en particulier en ce qui concerne les mesures de santé publique , et a affirmé avoir déployé plus de ressources pour y faire face.

Nous avons pu observer la propagation des menaces en ligne en temps réel durant la pandémie [...]. Mais il est difficile de savoir combien de ces personnes passeront à l’acte parce qu’elles profèrent des menaces de façon continue , indique M. Amarasingam, ajoutant qu’un seul acte de violence serait un acte de trop.

D'après un reportage de Kate McKenna, de CBC News