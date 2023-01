Suspension de la greffière : « Je n’ai aucun commentaire », martèle Julie Dufour

Le mystère plane toujours en ce qui concerne les raisons qui ont motivé la Ville de Saguenay à suspendre avec solde sa directrice des affaires juridiques et greffière, Caroline Dion, tout juste avant les Fêtes .

Questionnée à ce sujet à la fin de la séance du conseil municipal tenue mardi midi, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, s’est montrée laconique et a carrément refusé de répondre aux questions des médias concernant l’enquête en cours.

À plusieurs reprises, elle a répondu « Je n'ai aucun commentaire » aux journalistes, avant de leur demander s’ils avaient des questions relatives à d’autres dossiers.

Il a donc été impossible de connaître les motifs de la suspension, la nature de la faute que Mme Dion aurait commise ou si l’enquête est menée par une firme externe.

La greffière et directrice des affaires juridiques occupe le troisième poste en importance à la Ville. Caroline Dion en est titulaire depuis 10 ans. Sa suspension est survenue deux mois après la nomination du nouveau directeur général de Saguenay, Gabriel Rioux, qui a succédé à Jean-François Boivin.

Pour une meilleure vision

Jacques Pelletier, connu pour son implication dans le Mouvement Chicoutimi Saguenay et ex-candidat aux élections municipales, est venu livrer un plaidoyer en faveur d'une meilleure planification stratégique lors de la période de questions

Dans une lettre qu’il a lue aux élus, il a affirmé que Saguenay manque de vision et que le temps est venu de réfléchir dans une perspective globale et non par arrondissement.

Jacques Pelletier est intervenu lors de la période de questions. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

La mairesse Julie Dufour et la conseillère Mireille Jean ont accueilli favorablement son propos et la première magistrate s’est engagée à amorcer une réflexion au cours des prochains mois.