Incendie rapidement maîtrisé dans un immeuble de logements sociaux sherbrookois

Les pompiers ont reçu un appel vers 15 h pour rapporter un incendie dans cet immeuble de logements sociaux appartenant à l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke.

À l’arrivée des premières équipes, il y avait un appartement qui était impliqué. On est rapidement tombé en 2e alarme, donc on parle environ de 25 pompiers , rapporte le directeur adjoint aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Stéphane Brochu.

« On a réussi à limiter la propagation à l'appartement d’origine. Il n’y a pas eu de propagation aux autres appartements adjacents. On a fait une évacuation préventive des autres unités autour. Pour le moment, on parle d’une personne incommodée par la fumée, mais on n’a pas d’autres blessés. »