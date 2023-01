Patient refoulé à l’urgence de Campbellton : l'histoire se répète, disent des intervenants

C’est une impression de déjà-vu que vivent des intervenants de la région du Restigouche à la suite de l’histoire d’un homme qui a reçu un diagnostic d'accident vasculaire cérébral (AVC) au lendemain de sa visite à l’urgence. Une histoire qui se répète et qui illustre bien la crise des soins de santé dans la région, selon eux.

Colette Loire du Club des aînés Notre-Dame-des-Neiges de Campbellton n’en revient tout simplement pas.

Là, là, j’ai sauté en l’air! J’ai téléphoné à mon amie, j’ai dit : ''regarde! Encore un cas!'' J’ai dit : ''ce n’est pas possible! Ça recommence!''

La présidente du Club des aînés de Notre-Dame-des-Neiges de Campbellton, Colette Loire, réclame le maintien de services de santé de qualité dans la région de Campbellton. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Cette militante pour l’amélioration des soins de santé à l’Hôpital régional de Campbellton est choquée par ce qu’a vécu Luc Pitre, cet homme de 53 ans qui a été renvoyé chez lui après une visite à l’urgence et qui a reçu un diagnostic d'AVC le lendemain.

J’avais mal au cœur, j’avais mal au cœur pour la personne à qui ça arrive , lance-t-elle.

Pour Colette Loire, l'histoire se répète et il faut tout faire pour maintenir des services de santé de qualité dans la région.

On sait qu’il y a un manque de médecin, on sait qu’il y a un manque de spécialiste. Quand il y aura tout ça à l’hôpital, il n’y aura plus ces cas que nous entendons tous les jours , ajoute-t-elle.

« J’espère qu’il y a une enquête qui se passe à l’heure actuelle pour justement venir nous démontrer ce qui est arrivé. » — Une citation de Jean-Guy Levesque, maire de la Communauté régionale de Campbellton

Le maire de la Communauté régionale de Campbellton, Jean-Guy Levesque, se désole de voir que le temps d’attente à l’urgence de l’hôpital s'allonge de plus en plus.

Jean-Guy Levesque, maire de la Communauté régionale de Campbellton Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les gens attendent très longtemps sans procéder. Je ne sais pas ce qui se passe à l’interne, j’imagine qu’il y a un problème de logistique, sûrement de personnel aussi , dit-il.

Selon le maire, la situation a assez duré.

Il y a un problème qu'il faut regarder, puis il faut trouver des solutions. Mais je n'ai pas la baguette magique. J'imagine que Vitalité essaie toutes sortes de choses, mais à quelque part, il faut que ça cesse!

Des outils pour porter plainte

Par courriel, le ministre de la Santé, Bruce Fitch, admet que les travailleurs de la santé font face à d’importants défis et que des efforts sont faits pour utiliser les ressources de manière plus efficace.

En raison de la protection de la vie privée, il ne peut commenter le cas d’un patient en particulier.

Bruce Fitch, ministre de la Santé au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC

Toutefois, j'aimerais faire savoir à tous les Néo-Brunswickois, y compris aux résidents de la région de Campbellton, que s'ils ont des problèmes avec les soins qu'ils reçoivent dans un hôpital ou ailleurs dans le système de soins de santé, il existe des ressources où ils peuvent faire part de leurs préoccupations et poser des questions sur leur situation , explique-t-il.

Bruce Fitch ajoute que les réseaux de santé ont des représentants de patients qui peuvent leur venir en aide en obtenant des dossiers médicaux, des informations pertinentes ou des rencontres avec des administrateurs des soins de santé.

Il est urgent d’agir, dit l’opposition

Rob McKee, chef de l’opposition officielle à Fredericton, se dit inquiet face à cette histoire à Campbellton. Il croit que le gouvernement se traîne les pattes .

Le chef de l'opposition officielle, le libéral Rob McKee Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

C'est triste de voir une situation comme celle-ci se reproduire. [...] C'est ça qu'on demande nous : des centres multidisciplinaires. Parce qu'on sait qu'il y a un manque de personnel et si on peut regrouper des fournisseurs de soins primaires en équipes, ils peuvent trouver des gains d'efficacité .

Megan Mitton, députée du Parti vert, abonde dans le même sens et réitère que les travailleurs de la santé en ont plein les bras.

On a une crise sérieuse dans notre système. [...] Les travailleurs et travailleuses des soins de santé reçoivent beaucoup de pression. Ils sont épuisés. Ils n'ont pas assez de ressource pour la demande qui est faite sur eux.

D’après les informations de Serge Bouchard et d’Alix Villeneuve