Apple dévoile ses nouveaux MacBook Pro et Mac mini

Le géant à la pomme a dévoilé sans tambour ni trompette les nouveaux appareils de sa gamme professionnelle mardi matin : les MacBook Pro équipés des nouvelles puces haut de gamme M2 Pro et M2 Max, et le nouveau Mac mini.

Les MacBook Pro

Les nouveaux ordinateurs portables Pro d’Apple seront offerts en deux formats : celui de 14 pouces (35,6 cm) et celui de 16 pouces (40,6 cm), équipés au choix des puces M2 Pro ou M2 Max.

La performance de ces nouveaux ordinateurs change la donne , selon un gazouillis publié par Tim Cook, le PDG d’Apple.

« De la productivité quotidienne aux flux de travail professionnels les plus exigeants, ces nouveaux Mac continuent de repousser les limites du possible. » — Une citation de Tim Cook

Ces ordinateurs utilisent les plus récentes versions de la puce M2 d'Apple, qui a fait ses débuts en 2022. Le géant technologique a pris la décision en 2020 d'utiliser des semi-conducteurs conçus en interne après avoir fait confiance à la technologie d'Intel pendant 15 ans.

La puce M2 Pro possède près de 20 % de transistors en plus que le modèle M1 Pro, et le double de ceux inclus dans le modèle M2, ce qui permet à des programmes comme Adobe Photoshop d'exécuter des charges de travail lourdes plus rapidement que jamais .

La puce M2 Max est pour sa part jusqu'à 30 % plus rapide que le modèle M1 Max en matière de graphisme.

Ces MacBook Pro sont offerts à partir de 2600 $ dès aujourd’hui.

Le Mac mini

C’est le retour du Mac mini d’Apple, offert cette fois-ci avec les puces M2 et M2 Pro.

Le nouveau Mac mini est doté de la puce M2 ou M2 Pro, au choix. Photo : Apple

L’appareil équipé de la puce M2 comprend un port HDMI, une connexion Ethernet, une prise casque standard, deux ports USB-A et deux ports USB-C (Thunderbolt 4). Le modèle doté de la puce M2 Pro peut compter sur deux ports USB-C additionnels. Il peut également accueillir trois écrans, contre deux pour le modèle de base, qui coûte aussi deux fois moins cher.

Le Mac mini était proposé jusqu’ici qu’avec des puces d’entrée de gamme, ce qui fait de ce nouveau modèle une première avec une puce Pro.

La puce M2 Max, cependant, est réservée pour le moment qu’au nouveau MacBook Pro.

Le Mac mini est offert à partir de 800 $ dès le 24 janvier.

Un lancement surprise

Le lancement d’Apple a créé la surprise, mardi matin. L’entreprise est en avance de plusieurs semaines sur son calendrier habituel du premier événement annuel, planifié en temps normal au mois de mars. Les nouveaux modèles de MacBook Pro étaient attendus depuis des mois, mais des problèmes de chaîne d'approvisionnement ont retardé le lancement, selon ce qu’a rapporté l’agence Bloomberg en octobre.

Autre nouveauté : Apple n'a pas organisé d'événement de presse pour ses nouveaux modèles MacBook M2 Pro et Max. L’entreprise s’est contentée de les présenter dans une vidéo YouTube de près de 20 minutes. Le Mac mini a pour sa part été dévoilé par voie de communiqué.