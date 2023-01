Ottawa investit un peu plus de 9,7 M$ dans l’industrie de l’hydrogène de l’Alberta

Le gouvernement fédéral investit un peu plus de 9,7 millions de dollars dans l’industrie de l'hydrogène de l'Alberta pour améliorer l’accès à ce carburant.

Selon le ministre de PrairiesCan, Daniel Vandal, Ottawa veut également renforcer l’attractivité de la province aux investisseurs potentiels du secteur et accroître ses possibilités de commercialisation de nouvelles technologies.

Les Albertains sont à l’avant-garde de la technologie de l’hydrogène, et nous travaillons avec des partenaires de l’industrie et du gouvernement pour réaliser ce potentiel , affirme Daniel Vandal.

Selon le gouvernement fédéral, le Canada est l’un des principaux producteurs d’hydrogène, générant 200 millions de dollars en exportations de technologies de l’hydrogène.

Une démonstration de camion à l'hydrogène a été présentée en marge de l’annonce du financement. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Le marché mondial de l’hydrogène devrait dépasser les 11 milliards $ d’ici 2050, et la part du marché mondial de l’hydrogène que détient le Canada pourrait atteindre 50 milliards $ par an, selon des experts.

L’investissement annoncé aujourd’hui vise à renforcer l’expertise canadienne [..] afin de mettre en place de nouveaux modes d’approvisionnement, de distribution et d’utilisation finale de l’hydrogène qui soutiendront une économie verte et un écosystème énergétique sobre en carbone , indique Daniel Vandal.

Renforcer la position d’Edmonton

Le fonds fédéral fait partie du programme Écosystèmes d’innovation régionaux, administré dans les provinces des Prairies. Grâce à ce programme, PrairiesCan fait des investissements ciblés pour aider les entreprises des secteurs prioritaires à innover et à être concurrentielles à l’échelle mondiale.

Dans cette optique, l’investissement bénéficiera à trois organisations albertaines, dont Edmonton Global qui recevra un peu plus de 3,7 millions de dollars pour deux projets visant à renforcer la chaîne d’approvisionnement régionale en hydrogène et à élargir les initiatives d’investissement pour faire croître l’économie régionale d’Edmonton.

Le président du conseil d’administration d’Edmonton Global, Enzo Barichello Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Une véritable course mondiale est en cours pour adopter les technologies de l’hydrogène et des pays du monde entier se positionnent pour devenir les superpuissances de l’hydrogène de demain. Nous devons agir énergiquement pour [..] faire de la région métropolitaine d’Edmonton et du Canada un chef de file mondial de l’hydrogène propre , explique le président du conseil d’administration d’Edmonton Global, Enzo Barichello.

Soutenir les emplois du secteur

Cet investissement contribuera également à soutenir plus de 1 600 emplois dans la province, souligne le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, Randy Boissonnault.

Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Ça va créer des milliers d'emplois durables de longue durée qui sont de haute qualité. L'Alberta peut être l'endroit principal au pays et dans le monde pour développer un système d'hydrogène domestique, mais aussi pour faire l'exportation de l'hydrogène pour le Japon, pour l'Allemagne et pour le monde entier , soutient Randy Boissonnault.

L’Alberta Motor Transport Association et l’Université de l’Alberta reçoivent trois millions pour mettre en évidence les avantages de la technologie de l’hydrogène pour les véhicules lourds.

L’entreprise C-FER Technologies d’Edmonton reçoit la même somme pour moderniser son installation d’essai des infrastructures, de l’équipement et des technologies de l’hydrogène.