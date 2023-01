Après Aubades, Jean-Michel Blais lancera Sérénades le 10 mars 

Après Aubades, sorti il y a un an, le pianiste québécois Jean-Michel Blais a annoncé mardi qu’il lancerait le 10 mars un microalbum intitulé Sérénades. Il comprendra des versions intimes de cinq morceaux de son précédent opus et trois nouvelles pièces composées pour être jouées à la main gauche, créées lorsque l'artiste s’était blessé au bras droit après une vilaine chute.

Jean-Michel Blais retournera donc vers le minimalisme et le dépouillement après sa première incursion dans l’orchestration, lui qui avait écrit les partitions pour 12 musiciens et musiciennes dans le contexte d'Aubades. Alors qu’il présentait ce dernier comme un album parfait à écouter en se réveillant, le pianiste affirme que Sérénades est intimement lié au sommeil et aux rêves.

Cet EP est la durée de la sieste recommandée : de 25 à 30 minutes. Pour être honnête, je n’ai jamais pu l’écouter sans sombrer dans le sommeil , explique-t-il dans un communiqué. Dans un sens, c’est une musique ennuyeuse. S’il vous plaît, endormez-vous en l’écoutant.

En parallèle de l’annonce de Sérénades, Jean-Michel Blais a dévoilé une vidéo dans laquelle il interprète la pièce Amour au studio Vox-Ton, à Berlin, où le microalbum a été enregistré.

La chute et la peur de ne plus pouvoir jouer

L’album comprend notamment la pièce La chute, écrite après que le pianiste se soit blessé en glissant dans des escaliers glacés au mois de mars dernier, ce qui l’a forcé à prendre une pause. Il l’a composée spécifiquement pour la main gauche, comme Scriabine, Ravel, Bach et Chopin l'ont déjà fait avant lui pour certaines de leurs pièces.

Il y a eu un moment où j’ai pensé que c’était fini pour moi en tant que pianiste. C’était un moment assez sombre. C’est pourquoi la chanson n’est pas si joyeuse , explique-t-il dans le communiqué.

Il explique qu’il a été un moment déconnecté de la réalité et que le compositeur français Maurice Ravel lui est apparu dans un rêve alors qu'il avait été gavé de morphine et de kétamine à l’hôpital.

[Ça] m’a rappelé cette pièce que Ravel avait écrite pour son ami qui avait perdu son bras droit pendant la Première Guerre mondiale. Alors là, par pur plaisir, j’ai commencé à jouer avec ce qui restait (ma main gauche) et j’ai composé La chute.