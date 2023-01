Les apports positifs du castor sur l’environnement

Le biologiste et directeur de la conservation au Zoo sauvage de Saint-Félicien, David Pagé, fait le point.

Question : Le castor est souvent perçu comme nuisible, mais il devrait plutôt être perçu comme un allié pour faire face aux changements climatiques. De quelle manière?

Réponse : Le castor, c'est un animal qui, comme nous, va beaucoup transformer l’habitat dans lequel il vit en faisant un barrage et une hutte, entre autres. En augmentant le niveau de l'eau, en freinant aussi un peu sa progression, ça va transformer l'habitat et ça va le rendre optimal pour plusieurs autres espèces. Donc là où on va avoir du castor, on va avoir une plus grande diversité. Le sol va mieux absorber l'eau parce qu'elle va rester plus longtemps. Beaucoup de plantes vont pouvoir pousser là-dedans. Les plantes vont attirer d'autres animaux donc c'est toute la biodiversité qui va être bonifiée.

David Pagé est biologiste et directeur de la conservation au Zoo sauvage de Saint-Félicien. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Q : Il existe certains mythes concernant le castor, comme quoi?

R : Il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est un animal piscivore, qui se nourrit de poissons, alors que c'est un rongeur, donc il est végétarien. Ça va manger beaucoup d'écorces ou des végétaux.

Le castor, on a avantage généralement à l'avoir de notre côté parce que oui, en changeant l'habitat, il augmente la biodiversité, mais ça va pouvoir aussi contrecarrer toutes les menaces qu’il peut y avoir sur les écosystèmes. Par exemple, avec l'augmentation du niveau de l'eau, il y a une rétention de l'eau dans le sol, donc les feux vont se propager moins facilement. Aussi, s'il y a une sécheresse, l'eau emmagasinée va pouvoir aider les plantes plus longtemps. S’il y a des inondations, ça peut tamponner plus longtemps avant qu'il y ait des débordements. Ça touche aussi l'érosion des sols qui va être moins grande avec la présence des castors.

Le bâtiment principal du Zoo sauvage de Saint-Félicien. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Q : Quelle est la population de castors au Canada en 2023?

R : Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), les populations de castors sont stables, mais elles ont énormément décliné depuis le début de la colonisation. Au moins c'est stable, mais on peut toujours chercher à s'améliorer et à amplifier ce nombre-là.

Q : Justement, quelle serait la façon de mieux cohabiter avec le castor?

R : C'est d'apprendre à tolérer un peu leurs comportements. C'est certain que des gestes qu'ils posent peuvent être problématiques [mais il faut] apprendre à laisser du territoire sans non plus tout compromettre nos activités.