Le nombre de collisions mortelles reste stable entre La Pocatière et Gaspé

Tandis que le bilan des collisions mortelles s’est alourdi l’an dernier sur les routes du Québec, il est demeuré presque inchangé au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Selon le bilan de la Sûreté du Québec, 25 personnes sont mortes en 2022 sur les routes de l’Est-du-Québec, c’est une de plus qu’en 2021. La région compte aussi 54 collisions avec blessés graves.

Plusieurs se souviendront qu’un seul accident, en décembre dernier, à Saint-Fabien, a fait deux morts et une trentaine de blessés, dont une quinzaine gravement.

En Gaspésie, à Hope Town, en juin dernier, une conductrice a aussi perdu la vie à la suite d’une collision entre un autobus scolaire qui avait à son bord 14 enfants. Aucun n’a été gravement blessé.

Le capitaine Paul Leduc, commandant intérimaire de l'unité de sécurité des réseaux de transport à la Sûreté du Québec, souligne qu’il s’agit d’un bilan routier acceptable notamment dans une région où la circulation augmente beaucoup durant la saison estivale.

Le bilan pourrait être beaucoup plus grave d’autant plus que la majorité des routes compte presque toujours que deux voies. Il y a beaucoup de déplacements, c'est pratiquement juste de la route à rencontres. Vous savez, 75 % des collisions mortelles surviennent sur des routes à rencontres , commente le capitaine de la SQ .

Attention aux piétons!

Au Québec, 26 personnes de plus qu'en 2021 sont décédées à la suite d’une collision pour un total de 291. Les policiers de la sont intervenus lors de 266 accidents mortels, comparativement à 245 en 2021.

Les principales causes des collisions mortelles demeurent les excès de vitesse et la conduite imprudente. La capacité de conduite affaiblie par l’alcool, les drogues ou la fatigue a été la cause de 15 % des accidents mortels.

Le capitaine Leduc relève que 30 % des victimes décédées lors des collisions ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Littéralement, ça me jette à terre , commente le porte-parole de la SQ.

Le capitaine avance l’hypothèse que les conducteurs plus jeunes n’ont peut-être pas été sensibilisés par les campagnes de publicité sur le port de la ceinture de sécurité.

La Sûreté du Québec entend aussi se pencher dans les années futures sur la sécurité des piétons. Six marcheurs de plus qu’en 2021 sont décédés l’an passé à la suite d’une collision avec un véhicule routier.

Les circonstances des collisions mortelles avec piétons, survenues au cours des dernières années, sont présentement analysées par un comité afin de voir les mesures à mettre en place pour abaisser ce triste bilan.