Rentrée municipale à Gatineau : priorité au logement

Alors qu'en 2022, l'heure était au diagnostic, l'année qui s'amorce sera celle des décisions stratégiques pour France Bélisle. Elle s'attend d'ailleurs à un hiver chargé pour le conseil municipal.

Au sommet des priorités de la mairesse se trouve la crise du logement. Mme Bélisle souhaite notamment éliminer les obstacles qui freinent la construction de 850 logements sociaux.

« Pour vous donner une idée, on a 850 portes de logement social et communautaire qui sont déjà là, disponibles, possibles et je souhaite qu'on soit capable de livrer ces portes-là. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

On a un back log à Gatineau , souligne l'élue. Ces 850 unités réunissent tous les projets qui sont dans les cartons, mais qui sont bloqués pour des raisons administratives ou financières. Si elle n'est pas en mesure de fournir une cible précise quant à la construction de ces logements pour l'année en cours, Mme Bélisle soutient qu'il faudra aller de l'avant.

Ce que je souhaiterais bien humblement, c'est que d'ici la fin du mandat, on ait à tout le moins réussi à débloquer ces 850 portes , lance-t-elle. Débloquer ne veut pas dire construire, précise la première magistrate, qui aimerait plutôt que tous les projets dévoilent un échéancier et une date de livraison pour les logements.

La mairesse de Gatineau France Bélisle (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada / Georges-Étienne Nadon

Elle propose de mettre sur pied un fonds spécial pour combler les quelques millions de dollars qui manquent souvent à la réalisation des projets de logements.

Une rencontre avec la nouvelle ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, doit être planifiée prochainement.

Transports et infrastructures au menu

Parmi les autres priorités se trouvent le transport, les infrastructures, l'environnement et les changements climatiques ainsi que les questions de gouvernance.

En matière de transport, la mairesse s'attend à ce que le projet de tramway puisse enfin progresser et que les enjeux de gouvernance et de financement soient réglés. La difficulté avec le tramway est d'abord et avant tout liée à la gouvernance , insiste-t-elle.

Il n'y a jamais eu autant de discussions entre les paliers de gouvernement, selon elle, et le tout devrait se poursuivre au courant de l'hiver.

Les infrastructures sont aussi dans les dossiers prioritaires de France Bélisle, à commencer par le futur quartier général de la police, dont le débat sur l'emplacement et le financement a été remis à février.

Le complexe sportif dans l'Ouest et l'état des routes ont également fait l'objet de mention. Gatineau va investir comme elle ne l'a jamais fait dans les routes de notre ville [en 2023] , assure Mme Bélisle.

Avec les informations de Nathalie Tremblay