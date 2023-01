Un mémo du fédéral sur la transition énergétique crée une polémique en Alberta

Le gouvernement fédéral a fait la liste des secteurs qui seront affectés par la transformation. Le mémo affirme qu’environ 202 000 emplois dans le secteur de l’énergie, soit environ 1 % des emplois au Canada, seront touchés par la transition.

Dans une déclaration par courriel, le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, affirme que l’objectif de son gouvernement n’est pas d’éliminer des emplois. [La future loi] vise à ce que les travailleurs canadiens mènent la transition énergétique en créant des emplois durables et en garantissant que la formation professionnelle est disponible au besoin , indique-t-il.

De son côté, le gouvernement albertain affirme que ces emplois seront perdus. Dans un tweet publié mardi, Danielle Smith dit que les Albertains, et tous les Canadiens, devraient s'inquiéter.

Le mémo indique toutefois que la transformation vers la carboneutralité offrira de nouvelles possibilités qui nécessiteront les compétences des travailleurs de l'industrie pétrolière et gazière.

Nous sommes pleinement engagés à assurer une transition juste par la création d'emplois durables dans toutes les régions du Canada , peut-on lire dans le document.

Le mémo souligne d'ailleurs que plusieurs mesures seront mises en place afin de soutenir les travailleurs de l’industrie pétrolière et gazière. Des investissements dans la formation des travailleurs et la mise sur pied de stratégies pour saisir les occasions de diversification économique régionale sont notamment cités.

Les emplois dans le secteur pétrolier et gazier pourraient rester à des niveaux élevés d’ici à 2050 si nous choisissons de saisir les opportunités offertes par l’hydrogène et le captage, l'utilisation et le stockage du carbone , note le mémo.

Selon Randy Boissonnault, ministre fédéral du Tourisme, le gouvernement souhaite surtout créer des emplois durables grâce à des projets d’énergie renouvelable.

Je rejette complètement les personnes qui disent que le gouvernement fédéral va simplement passer une législation qui va enlever des emplois, qui va empêcher tout un secteur à croître , dit-il. On est très clair, le secteur pétrolier va durer même après 2050 et on a besoin des employés et du secteur pour atteindre nos cibles nettes zéro d’ici 2050.

Randy Boissonnault invite l'Alberta à se joindre aux discussions à ce sujet. Selon lui, Jonathan Wilkinson a notamment invité la province à des tables de concertation, invitation à laquelle la province n’aurait pas répondu.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a indiqué pour sa part, lors d'une conférence de presse mardi à Ottawa, que le gouvernement fédéral veut travailler main dans la main avec les Albertains, avec les compagnies, avec les différents acteurs en Alberta .

Il rappelle que le gouvernement fédéral investit depuis des années dans la transformation de l'économie de la province et la décarbonisation.

Selon Martin Z. Olszynski, professeur agrégé à la faculté de droit de l’Université de Calgary, créer une polémique autour de la perte d’emplois est avantageux pour Danielle Smith.

Ici ça fonctionne pour les conservateurs d’attaquer Ottawa, de toujours être en chicane avec Ottawa , lance-t-il, ajoutant que Danielle Smith se sert de cet argument pour renforcer le discours selon lequel Ottawa veut détruire l’Alberta.

Selon lui, Danielle Smith crée cette polémique en ayant en tête les élections provinciales prévues en mai. Elle veut envoyer le message que Rachel Notley travaille avec le gouvernement fédéral, estime-t-il, et qu'un vote pour Notley est un vote pour Trudeau en Alberta .

Frédéric Boily, professeur en sciences politiques au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, est du même avis. Il indique que la polémique est attisée, entre autres, par l'approche des élections provinciales.

[Danielle Smith] ne se base sur rien au sens où on ne sait pas exactement ce qui va arriver dans l’avenir , souligne Frédéric Boily.

C'est clair qu'il y a aura un changement occasionné par ce que le gouvernement fédéral va faire et ce changement a quand même une part d'incertitude indépendamment de ce que dit Danielle Smith. Et cette incertitude permet à des dirigeants politiques de laisser entendre qu'il y aura des pertes nettes d'emplois , renchérit-il.

Selon les deux spécialistes, le gouvernement fédéral devra toutefois mettre les bouchées doubles pour prouver qu’ils sont prêts à aller de l’avant avec la transition énergétique et élaborer un plan clair.