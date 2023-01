Des jeunes inventent une veste de sauvetage autochauffante

Après deux ans d'essais et d'erreurs, des jeunes de Victoria ont créé une veste de sauvetage autochauffante. Cette invention leur a valu le prix innovateurs de l’année et le prix du public lors d'une présentation promotionnelle d'innovations pour les jeunes, offerte par la foire de la science de la Colombie-Britannique.

C’est par hasard que Liam Pope-Lau a eu l’idée d’une veste de sauvetage autochauffante. Il y a deux ans, alors qu’il suivait des cours de voile, il est tombé à l’eau. Bien qu’il portait une veste de sauvetage, le froid de l'eau l’a pris par surprise et l’a déstabilisé.

J’ai vraiment eu peur et ça m’a secoué. Ensuite, la panique s'empare de nous et on ne sait plus quoi faire , raconte-t-il.

Cette expérience l’a fait réfléchir. Pendant un cours de science, Liam partage sa mésaventure à son ami Fraser Tuck. Ensemble, ils ont eu l’idée de créer une veste de sauvetage autochauffante pour aider les gens aux prises avec une situation semblable.

Fraser Tuck, à gauche, et Liam Pope-Lau ont expérimenté avec différents matériaux qui contiennent la composante chimique de leur veste de sauvetage LifeHeat. Photo : Naomi Pope

Fabrication du prototype

La fabrication du prototype de veste de sauvetage autochauffante s’est faite par essais et erreurs. Il fallait d’abord trouver un produit chimique qui se réchauffe au contact de l’eau.

Après avoir fait des recherches, Liam et Fraser ont essayé le chlorure de calcium, un produit chimique souvent utilisé pour faire fondre la neige et la glace sur les trottoirs.

Liam et Fraser ont opté pour fabriquer une pochette attachable, qui réchauffe le torse.

Puis, il fallait trouver le matériel idéal pour permettre à la chaleur de s’échapper de la pochette. Pour les quatre premiers prototypes, nous avons utilisé des chaussettes , raconte Liam.

Liam et Fraser ont testé leur veste de sauvetage autochauffante en sautant dans l'océan. Photo : Naomi Pope

Mettre à l’essai

Après deux ans d’effort et 13 prototypes, Liam et Fraser étaient prêts à tester leur invention, qu’ils ont nommée LifeHeat.

Le premier essai ne s’est pas passé comme prévu. Nous avons mis un peu trop de chlorure de calcium. Nous avons commencé à surchauffer , explique Liam.

Malgré tout, l’expérience a convaincu les deux amis qu’ils étaient sur la bonne voie.

Nous étions vraiment excités puisque ça fonctionnait. Ça nous a encouragés à continuer et finir le produit , dit Liam.

Le futur de LifeHeat

Les deux amis ont des ambitions : ils espèrent transformer leur invention en occasion d’affaires.

« Nous espérons pouvoir offrir ce produit à de grandes entreprises, comme les bateaux de croisières, BC Ferries ou peut-être même la Marine. » — Une citation de Liam Pope-Lau

D’ici là, Liam et Fraser travaillent à breveter leur invention avec l’argent qu’ils ont reçu de leurs prix gagnés à la foire de la science de la Colombie-Britannique.

Avec les informations de CBC Kids News