Le Manitoba traîne dans la réalisation de recommandations pour protéger des enfants

Le Manitoba n'a toujours pas répondu à des recommandations visant à protéger les enfants publiées dans divers rapports, selon une mise à jour du bureau du protecteur des enfants et des jeunes de la province.

La province n'a pas encore agi pour répondre à 19 recommandations provenant du rapport d’enquête Phoenix Sinclair, rendu il y a neuf ans.

La fillette de cinq ans est morte après des années de négligence et d’abus. Sa mort a été cachée aux travailleurs sociaux pendant neuf mois.

Par exemple, le rapport indique que la recommandation selon laquelle les travailleurs des services de protection de l’enfance ne doivent pas traiter plus de 20 cas à la fois n’a pas encore été appliquée, selon la protectrice des enfants, Sherry Gott.

Une recommandation plus récente, celle d'élaborer un plan visant à s’assurer qu’aucun nourrisson dans une communauté des Premières Nations du Manitoba ne manque d’une surface de sommeil sécuritaire, n’a pas été mise en œuvre. Selon Mme Gott, le nombre de décès liés au sommeil chez les nourrissons semble augmenter.

Son rapport ajoute que la province n’a pas encore donné suite à une recommandation visant à élaborer une stratégie en matière de santé mentale et de toxicomanie pour les jeunes.

Les lacunes du système de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour les enfants et les jeunes sont évidentes et bien connues depuis de nombreuses années , dit-elle dans son rapport.

Le rapport indique que le ministère provincial de la Santé, qui présente le taux de conformité le plus faible, a déclaré que la pandémie de la COVID-19 a affecté la rapidité de ses actions.

En retardant de quelques années l’amélioration des services, on a essentiellement demandé aux enfants et aux jeunes d’attendre que la pandémie soit terminée pour que des améliorations vitales et salvatrices puissent être apportées à leurs services de santé , souligne Mme Gott dans le rapport

Franchement, les enfants ne peuvent plus attendre , dit-elle.

Dans son rapport, la défenseure des droits de l’enfant remet en question le financement à enveloppe unique des agences de services à l’enfance et à la famille de la province.

Ce système, établi en 2019, donne une somme d’argent aux quatre autorités qui encadrent les agences de services à l’enfance et à la famille du Manitoba. Par la suite, les autorités décident de la façon de répartir l’argent entre les 24 agences de protection de l’enfance qui fournissent des services aux enfants et aux familles.

Nous encourageons une approche pangouvernementale pour améliorer la conformité aux recommandations en travaillant avec diligence à la mise en œuvre de chacune des recommandations en suspens , peut-on lire dans le rapport.

Dans le rapport publié mardi, Mme Gott mentionne que le gouvernement a tout de même fait un certain progrès quant au nombre de recommandations qui ont été partiellement ou entièrement mises en œuvre.

Le gouvernement a commencé à répondre à 88 % des recommandations publiées dans les dernières années et 18 % de ces recommandations ont été entièrement mises en vigueur, selon le rapport.

Avec les informations de Rachel Bergen