Val-d’Or autorise la construction d’un immeuble de cinq étages au centre-ville

Le promoteur du projet Phoenix, Francis Boivin, est enfin prêt à reconstruire, près d’un an après avoir vu 3 commerces et 17 petits logements partir en fumée.

Selon les plans actuels, l’immeuble projeté comptera cinq étages, y compris une terrasse sur le toit. Il comprendra 2 commerces, des bureaux et 10 logements de 3 pièces et demi ou des lofts.

« Ç'a été beaucoup d’ouvrage et de paperasse, mais on peut enfin s’enligner vers la reconstruction. Le look sera bien différent de ce que c’était. Ce ne sera pas la même catégorie de loyers qu’avant. » — Une citation de Francis Boivin, promoteur du projet

Le promoteur du projet Phoenix, Francis Boivin Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Il est déjà acquis que le restaurant Samiyo Sushi sera de retour, et des négociations sont en cours pour y rapatrier Coiffure Euphoria.

On cherche aussi des locataires pour nos bureaux, mais si on ne trouve personne, ça va sûrement se transformer en étage résidentiel, indique M. Boivin. J’ai aussi deux anciens locataires qui veulent revenir, mais c’est sûr que le coût du loyer ne sera plus le même. Ça va être une bâtisse neuve avec des loyers au prix du jour. Il me reste à voir quel type de clientèle on va attirer, mais ça pourrait être des étudiants ou encore des personnes âgées autonomes qui veulent être proches du centre-ville.

L'emplacement où sera construit le futur immeuble de cinq étages au centre-ville de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Règle modifiée

Pour mener à bien son projet, Francis Boivin a pu obtenir l’aide de la Ville de Val-d’Or, qui a modifié lundi soir son règlement d’urbanisme sur la 3e Avenue. Il est désormais possible d’y construire des immeubles de cinq étages au maximum, au lieu de quatre comme auparavant.

Selon la mairesse Céline Brindamour, cette disposition avait déjà été approuvée à l'égard de la construction de la Place du Québec, en 1976, mais elle n’apparaissait plus dans le règlement d’urbanisme de 2014.

Quand on a reçu la demande du promoteur, on a constaté que ç'avait été omis dans notre règlement et on a voulu remédier à la situation, explique-t-elle. Les équipements du Service de sécurité incendie permettent d’ailleurs d’intervenir pour cinq étages.

Une autre illustration montrant à quoi ressemblera l'immeuble qui sera construit au centre-ville de Val-d'Or. Photo : Gracieuseté

Dynamiser le centre-ville

Mme Brindamour est d'avis que ce projet s’inscrit parfaitement dans le désir de dynamiser le centre-ville. Elle se dit aussi disposée à voir davantage de projets de logements au-dessus des commerces de la 3e Avenue.

On sait d’ores et déjà qu’il y a de plus en plus au Québec un désir de densification urbaine, rappelle-t-elle. De permettre d’avoir des logements au 2e étage des commerces, ça amène plus de gens au centre-ville, plus près des services et possiblement avec moins d’autos, donc des impacts positifs sur l’environnement.

Les pompiers de Val-d'Or avaient travaillé toute la nuit du 15 avril 2022 pour venir à bout de l'incendie survenu au centre-ville. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

La Ville de Val-d’Or avait aussi modifié le zonage sur la 4e Avenue, il y a deux ans, pour un éventuel projet de cinq étages du Centre d’amitié autochtone, qui n’est pas encore en branle. Un autre projet d’amélioration en hauteur serait aussi envisagé sur un immeuble de la 7e Rue.