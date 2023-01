Après 11 ans d’attente, un projet de logements pour aînés débloque à Chelsea

Céline Brault est heureuse et soulagée. L'appel d’offres lancé dernièrement pemettra d'entreprendre le défrichage d’un terrain offert par la petite municipalité.

C’est sur ce lopin de terre de deux acres situé sur le chemin de la Rivière, dans le secteur de Farm Point, juste derrière le centre communautaire, que sera construit un immeuble de logements abordables destinés aux personnes âgées.

Le projet de la Corporation d’habitation de Chelsea (CHC) peu aller de l'avant alors que la Société d’habitation du Québec ( SHQ ) lui a promis le financement requis.

Céline Brault, présidente de la Corporation d'habitation de Chelsea Photo : Radio-Canada

Un projet porté par les citoyens

Céline Brault s’est lancée dans l’aventure il y a 12 ans. Cette citoyenne de Chelsea, qui était à l'époque conseillère municipale, a constaté que de nombreuses personnes âgées souhaitaient avoir accès à des logements abordables, qui leur permettraient de continuer à vivre dans la municipalité au lieu de devoir s’exiler à Gatineau ou Ottawa.

Or, ce type de service n’existait pas sur le territoire de la municipalité et n'existe toujours pas aujourd'hui,. Pourtant, le besoin est important. En effet, selon le plus récent portrait de Statistique Canada publié en 2021, près de 4 % des quelque 8 000 habitants de Chelsea ont plus de 60 ans.

Des bénévoles, dont Céline Brault, forment alors la CHC . L’objectif? Construire dans la municipalité un immeuble de 12 logements abordables destinés aux personnes âgées. L’engouement est vif au sein de la population : 90 personnes s’inscrivent sur la liste d’attente.

Des esquisses de la future résidence pour personnes aînées de Chelsea (Photos d'archives) Photo : Corporation d'habitation de Chelsea

Des problèmes à répétition

L’aventurea été plus chaotique que prévu : les bénévoles ont rapidement été confrontés à de multiples défis.

Le projet lancé par le comité de citoyens a d’abord été rejeté par la SHQ , pour ensuite être réexaminé et éventuellement accepté. Mais le comité n'était pas au bout de ses peines pour autant.

Céline Brault explique qu'est survenue ensuite la tragédie de l'Isle-Verte. Au lendemain de l’incendie d’une résidence pour personnes âgées, qui a fait 20 victimes, le gouvernement du Qébec a imposé un moratoire de plusieurs années sur la construction des nouvelles résidences pour les aînés.

Les règlements et les critères liés à ce type de construction ont été modifiés au fil des ans, ils se sont multipliés et resserrés.

Ensuite est arrivée la pandémie, ce qui a ralenti considéralement le cheminement du dossier.

Bref, souligne Céline Brault, tous ces problèmes ont pratiquement freiné la campagne de financement pour ce projet, alors que les coûts, eux, se multipliaient. Évaluée au départ à un peu moins de 3 M $, la facture du chantier explose. La lutte pour mener à terme ce projet s'est révélée nettement plus longue que prévu, avoue Céline Brault.

« Moi, j'ai commencé ce travail à l'âge de 48 ans, j'en ai aujourd'hui 60. Donc, oui, je peux dire qu'à certains moments c'était décourageant. Douze ans, c'est très long pour des bénévoles. C'est un engagement qui est vraiment très excessif, dirais-je. » — Une citation de Céline Brault, présidente de la Corporation d'habitation de Chelsea

La construction prévue ce printemps

Même si le montage financier est incomplet, la SHQ vient de confirmer le financement du chantier. Les travaux doivent débuter ce printemps

Depuis le début, la municipalité appuie ce projet de logements pour aînés. Le maire Pierre Guénard, souligne que les premières discussions sur ce sujet ont commencé il y a plus de 20 ans au sein du conseil municipal. L'élu s’attendait cependant à ce que ce dossier progresse beaucoup plus rapidement.

Pierre Guénard, maire de Chelsea Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

« Présentement, on voit la ligne d'arrivée, donc c'est vraiment, vraiment excitant. » — Une citation de Pierre Guénard, maire de Chelsea

Pour lui, il est essentiel d’offrir aux aînés la possibilité de rester dans leur communauté, malgré des revenus restreints. Cette résidence est un premier pas pour maintenir dans leur milieu de vie les aînés, souligne Pierre Guénard. Mais il y aura plus, promet-il. La municipalité souhaite en effet la construction de plus de résidences multigénérationnelles, et attend l’ouverture éventuelle d’une maison des aînés.

Situation malheureuse

Nicolas Brisson, directeur général de l' APCHQ de l'Outaouais, avance que les processus d'approbation pour des projets de construction sont très longs, et la réglementation, très lourde. Quand vous mettez ces deux facteurs ensembles, ça peut prendre beaucoup de temps pour qu'un projet de logements abordables voit le jour , ajoute-t-il.

« Douze ans pour faire débloquer un projet de logements à prix modiques, c’est trop long, mais malheureusement, pas anormal. » — Une citation de Nicolas Brisson, directeur général de l' APCHQ de l'Outaouais

Ce qui est malheureux, c’est que des bénévoles , prêts à donner de leur temps, se retrouvent dans un dédale administratif et peuvent se décourager de proposer des projets, au moment où on vit une grave crise du logement. Il poursuit: On aurait besoin, au contraire, de soutenir et aider les gens qui veulent se lancer dans les projets de logements abordables.

Le président régional de l’APCHQ indique que les représentants de l’industrie ont rencontré la nouvelle ministre de l’Habitation du Québec, France-Élaine Duranceau, pour dénoncer cette situation et réclamer des changements en profondeur. Il faut impérativement , conclut-il, simplifier les programmes et les règles de construction, alors que la région est aux prises avec une grave pénurie de logements.

Avec les informations de Nelly Albérola