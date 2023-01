Une étude albertaine souligne la stigmatisation liée à la COVID longue

Le Dr Ron Damant, professeur à la faculté de médecine et auteur principal de l'étude  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), a élaboré un questionnaire de 40 questions afin d’identifier et mesurer la stigmatisation associée à ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle l’état post-COVID-19 .

Le questionnaire soumis aux sondés a aidé à la fois à identifier ceux présentant une stigmatisation accrue et à montrer comment la stigmatisation touche leur vie quotidienne.

Selon l’étude, les patients souffrant de la COVID longue et présentant des niveaux de symptômes plus élevés sont plus susceptibles d'avoir des niveaux de stigmatisation plus élevés que ceux vivant relativement sans symptômes.

De plus, les patients qui signalent des niveaux élevés de stigmatisation ont une qualité de vie réduite. Ceci est le résultat notamment de la solitude dans laquelle ils disent se retrouver le plus souvent, en l’absence de soutien social.

« Cette étude, et d'autres qui sont publiées ailleurs dans le monde contribueront à accroître la prise de conscience que la COVID longue est associée à la stigmatisation et que cela [...] peut avoir un impact négatif sur la santé. » — Une citation de Dr Ron Damant, médecin et auteur principal de l'étude

Une autre étude au Royaume-Uni, publiée au mois de novembre dans la revue PLOS One, révèle aussi que 95 % des personnes interrogées souffrant de COVID longue disent avoir subi une certaine stigmatisation.

L’expérience bouleversante d’une Edmontonienne

À la suite de son infection à la COVID-19 en mars 2020, la Dre Daisy Funga développe une encéphalomyélite myalgique, communément appelée syndrome de fatigue chronique, et un malaise post-effort.

Ses symptômes, qui comprennent une fatigue intense et des douleurs musculaires, s'aggravent environ un jour ou deux après une activité physique ou cognitive intense.

Depuis, la médecin qui exerce à Edmonton ne joue plus au hockey deux fois par semaine. Elle se voit contrainte de renoncer à jouer au badminton et au tennis, en plus de réduire son temps de travail.

Lorsque qu'elle publie ses symptômes sur les réseaux sociaux, certaines personnes la soutiennent, mais d'autres, y compris des collègues, lui disent qu'elle souffrirait d'épuisement professionnel ou d'un trouble de l'humeur.

C'était très bouleversant d'entendre cela, surtout de personnes qui s'occupent de patients atteints de maladies chroniques , confie la Dre Fung en entrevue.

Aux prises avec la COVID longue, la Dre Daisy Fung dit être confortée par les résultats de l'étude. Photo : Daisy Fung/Facebook

Accomoder les employés

Kelly Gebo, professeur de médecine et d'épidémiologie à l'Université Johns Hopkins, à Baltimore, relève pour sa part que de nombreux patients atteints du syndrome post-COVID-19 sont capables de reprendre leurs activités normales, à condition que leurs employeurs leur trouvent des accommodements.

Il y a un sentiment de "pourquoi ne pouvez-vous pas être normal, comme tout le monde " , regrette-t-il.

Kelly Gebo suggère aux employeurs d'octroyer des congés de maladie à leurs employés atteints de la maladie, de leur offrir des horaires flexibles, et de prévoir du temps pour les rendez-vous médicaux.

Avec les informations de Madeleine Cummings