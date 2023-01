Des unités de psychiatrie bonifiées grâce à un don fait en 2020

Deux ans après avoir obtenu un don de 300 000 $ de la part de l’initiative Bell cause pour la cause, les unités de psychiatrie des hôpitaux de Chicoutimi, Alma et Roberval ont été bonifiées notamment grâce à l’ajout d’un salon des familles et d’équipements.

C’est ce qui ressort de la conférence de presse qui s’est tenue mardi matin à l’hôpital de Chicoutimi et qui servait à faire un bilan de l’utilisation de ce don.

Les bénéficiaires du don ont été la Fondation de ma vie, la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma, la Fondation du Domaine-du-Roy et la Fondation Équilibre.

Depuis, des travailleurs de la santé et des patients ont participé au projet en ciblant les réels besoins de ces milieux de vie.

En plus du salon des familles, le don a permis de mettre sur pied une salle d'entraînement, en plus de faire l'acquisition d'un appareil novateur servant au traitement de la dépression.

Bien que ces améliorations soient favorablement accueillies par le chef de département régional en psychiatrie au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Laurent Coulloudon, celui-ci rappelle qu'un rattrapage causé par la pandémie doit être réalisé.

On sent la détresse, on sent que les gens ont besoin d’aide. Je vous dirais qu’on fournit comme on peut avec ce qu’on a, mais c’est un gros enjeu de santé publique d’avoir suffisamment de ressources pour répondre à cette demande-là actuellement et de pouvoir donner des soins , a-t-il commenté lors de la conférence de presse.

Avec les informations d’Annie-Claude Brisson