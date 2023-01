Augmentations de loyer : Québec dévoile ses nouveaux taux d’ajustement

Bien qu'il soit encore trop tôt pour déterminer quel sera le taux d'augmentation moyen, les locataires du Québec peuvent déjà s'attendre à recevoir une augmentation de loyer en 2023.

En 2022, le TAL avait accordé une moyenne de 4 % d’ajustement de loyer dans les cas qui ont été entendus en audience. Ce taux prend en compte les dépenses d'immobilisations.

Les taux dévoilés mardi par le TAL sont ceux pris en compte par l'outil de calcul d'augmentation de loyer.

Ces pourcentages [de 2023] permettent de déterminer les montants affectés à chacune des composantes du calcul en fonction des dépenses réelles encourues pour l’immeuble ou le logement concerné , précise le tribunal administratif.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les taux d'ajustement de 2023 du TAL ont été dévoilés mardi après-midi. Photo : Tribunal administratif du logement

Fait à noter, selon le TAL , la part que prennent les dépenses en énergie pour un propriétaire est considérablement élevée en 2022, notamment pour le gaz naturel (26,2 %), le mazout et les autres sources d'énergie (40,1 %).

À titre d'exemple, le TAL évalue qu'un logement chauffé au mazout, avec un loyer de 1000 $, pourrait augmenter de 80 $ (+8%). Ce calcul prend en compte l'augmentation des taxes municipales.

Un logement avec un loyer de 1000 $, chauffé au gaz naturel, après l'augmentation des taxes municipales, pourrait dorénavant coûter 1052 $ (+5,2%).

Un logement avec un loyer de 1000 $, chauffé à l'electricité, après l'augmentation des taxes municipales, pourrait coûter 1029 $ (+5,9%).

Finalement, un logement avec un loyer de 1000 $, non chauffé, après l'augmentation des taxes municipales, pourrait coûter 1029 $ en 2023 (+2,9).

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une simulation du Tribunal administratif du logement avec les taux d'ajustement de 2023. Photo : Tribunal administratif du logement

Trop peu pour les propriétaires

La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) critique les taux d'ajustement dévoilés mardi.

Selon elle, le TAL échoue dans sa tentative de prendre en compte les augmentations assumées par les propriétaires québécois. Rappelons que le secteur de la rénovation et de l’entretien a connu une croissance de coûts de 22% en 2021, et, en parallèle, 7% d’inflation en 2022. Les propriétaires locatifs devront donc, encore une fois, absorber une part importante de l’inflation dans un contexte fragile de la gestion immobilière .

La CORPIQ réitère que la grille de calcul des loyers du TAL est désuète .

L’explosion des coûts pour la rénovation et l’entretien, depuis 3 ans, fait aussi mal aux propriétaires locatifs qui sont frappés par une hausse de 400 points du taux directeur de la Banque du Canada alors que plus de 50% d’entre eux ont une hypothèque à taux variable et, dans 60 % des cas, la valeur de l’hypothèque se situe à plus de la moitié de l’emprunt original , ajoute la CORPIQ.

Bien que cette année, les taux d'augmentation soient plus élevés, ces taux restent nettement insuffisants pour maintenir un parc immobilier en santé et moderne. Le Gouvernement a raté l'occasion, comme chaque année depuis 1981, de moderniser cette méthode de calcul désuète qui ne bénéficie ni aux locataires ni aux propriétaires , a réagit de son côté Martin Messier, président de l'Association des propriétaires du Québec.

Hausses pour les locataires

Ça va être un peu corsé pour certains locataires, particulièrement ceux qui sont chauffés au gaz naturel ou au mazout, les taux d'ajustement sont particulièrement élevés , a réagi Nicole Dionne, coordonnatrice au Bureau d'animation et information logement de Québec (BAIL), un groupe de défense de droits des locataires de Québec.

S'ajoutent les taxes municipales et les rénovations majeures. Pour certains locataires, ça risque d'être salé, vraiment, en 2023.

Elle prévoit des augmentations supérieures aux années supérieures. Il y a des locataires qui nous ont contactés. On parle du 40 $ facilement de plus par mois. Les calculs n'ont pas été faits pour valider si c'est justifié, mais c'est nettement plus élevé que les années précédentes .