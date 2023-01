Un système de capture du carbone transforme la pollution de l’aéroport de Regina en savon

Il s'agit d'une collaboration entre SaskEnergy et l'Autorité aéroportuaire de Regina visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'aéroport d'environ 20 %.

Le dispositif fabriqué par CleanO2, une entreprise basée à Calgary, capte une partie des émissions de dioxyde de carbone, produits par le chauffage ou la chaudière du terminal, et les convertit en cendres perlées non toxiques (carbonate de potassium), explique directeur de la technologie chez CleanO2, Warren Brooke, dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

Dans le cadre de cette initiative, la cendre perlée est utilisée pour fabriquer du savon et d'autres produits de nettoyage.

La plupart des batîments au Canada sont chauffés par le biais de gaz naturel. Notre but est de trouver une solution qui pourrait à la fois être attachée au système actuel et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, car changer tout le système de chauffage d’un bâtiment est un grand défi , précise Warren Brooke.

Warren Brooke indique que d’autres installations, comme les hôpitaux et les universités, peuvent aussi profiter de cette innovation pour contribuer de leur part à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Des dignitaires à l'inauguration du nouveau dispositif de capture de carbone. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

De son côté, le président et chef de la direction de l’aéroport de Regina, James Bogusz, affirme que ce nouveau projet montre l’engagement de l’aéroport de Regina pour minimiser l'empreinte environnementale des opérations aéroportuaires.

Nous sommes fiers que notre aérogare soit le premier bâtiment de la province à être doté de cette technologie , se réjouit James Bogusz.

L'argent disponible doit être investi dans les vraies solutions

Selon un communiqué, SaskEnergy fournit environ 40 000 $ afin de couvrir le coût de la machine, et de payer d'autres frais liés à l'installation et la livraison. Un autre somme de 11 000 $ a été également investi par l'Autorité aéroportuaire de Regina.

De son côté, l’analyste de politique climatique et de transition écologique et porte-parole de l'organisme écologiste Équiterre, Émile Boisseau-Bouvier, estime que l'argent disponible doit être investi dans les vraies solutions, telles que les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.

Les technologies de captation et de séquestration du carbone prolongent la durée de vie des installations fonctionnant aux combustibles fossiles alors que nous devons en sortir rapidement , indique Émile Boisseau-Bouvier dans un courriel adressé à Radio-Canada.