La Pocatière ne veut plus d’horaires de factions pour ses ambulanciers

Le territoire de la ville est desservi par deux ambulances de la compagnie Ambulance Chouinard. Les ambulanciers qui œuvrent dans la première ambulance ont un horaire à l'heure. Les employés du 2e véhicule travaillent toujours selon un horaire de faction. Dans une résolution adoptée lundi soir, les élus demandent l'abandon de cet horaire de faction.

Le maire Vincent Bérubé souligne que les ambulanciers de La Pocatière doivent venir aider leurs collègues de Saint-Pascal de plus en plus souvent. À cet endroit, il n'y a qu'une seule ambulance.

« L'accroissement et le vieillissement de la population font qu'il y a de plus en plus de transports par ambulance dans le secteur. »