Aux T.-N.-O, une hausse de 25 % de la fonction publique en 5 ans

Depuis 20 ans, le nombre de membres de la fonction publique a généralement augmenté d’année en année, à quelques exceptions près.

Cependant, d'après le Rapport annuel 2021-2022 sur la fonction publique  (Nouvelle fenêtre) , le personnel est passé de 5091 employés en 2017-2018 à 6376 personnes en 2021-2022, soit 1285 fonctionnaires de plus.

À titre comparatif, la population ténoise a augmenté de 984 personnes durant la même période.

Cette hausse du nombre de fonctionnaires inclut notamment un ajout de près de 500 employés durant l’exercice financier 2019-2020, qui s’est terminée un mois à peine après le début de la pandémie, et de 464 employés supplémentaires l’année suivante.

Le ministère des Finances n’a pas accordé d’entrevue, mais indique, dans une déclaration, que l’augmentation du nombre de travailleurs peut notamment être expliquée par un changement dans les services offerts selon la transformation de la démographie du territoire.

Le ministère cite aussi l'impact de la pandémie et la création du Secrétariat de coordination pour la COVID-19 qui en a résulté. L’Administration des services de santé et des services sociaux et le ministère de la Santé ont d’ailleurs connu une forte hausse de son personnel de 41 % et 67 % respectivement.

Par contre, le ministère de l’Administration des terres est le seul à avoir connu une baisse d'emplois. Il a perdu 13 postes depuis 2017.

La majorité des nouveaux emplois dans la fonction publique se trouve sans surprise dans la région de Yellowknife, la capitale ayant connu la hausse la plus importante de sa population.

D'autres communautés ont également vu une augmentation des emplois dans le secteur public, parfois malgré une diminution de leur population.

C’est le cas notamment de la communauté de Behchokǫ̀ où 72 postes ont été ajoutés, mais où la population a diminué de 275 personnes depuis 2017. À Inuvik, la population a augmenté de 111 personnes, mais le nombre d’emplois a surpassé ce nombre avec 116 postes d’ajouté en cinq ans.

Avec les informations de April Hudson et Sara Minogue