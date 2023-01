Incursion dans le travail des éboueurs du Grand Sudbury qui travaillent malgré la neige

La neige s'envole d'un sac à ordures noir lorsque l’éboueur Chris Kranz le saisit, tourne sur lui-même et le jette à l'arrière d'un camion à ordures.

Comme d’autres ouvriers qui travaillent à l’extérieur en hiver, son travail change un peu lorsque la neige se met de la partie.

Nous nous battons avec la neige toute la journée , affirme M. Kranz, qui travaille comme opérateur de collecte des déchets pour la Ville du Grand Sudbury depuis un peu plus d'un an.

Chris Kranz est éboueur pour la Ville du Grand Sudbury. Photo : CBC / Erik White

C'est comme courir dans le sable , explique-t-il.

Selon lui, certains sacs à ordures sont enterrés par les déneigeuses qui passent et ne sont parfois pas vus avant le printemps.

Il nous est arrivé de passer devant des maisons et de voir la boîte bleue avec deux bosses distinctes et de savoir qu'il s'agit de sacs à ordures , explique M. Kranz.

Si vous le mettez dehors la veille, il y a de fortes chances qu’on ne les voit pas , ajoute-t-il.

Il dit que malgré les défis de l'hiver du Nord de l'Ontario, il est toutefois beaucoup plus difficile de faire son travail pendant les mois chauds.

« L'hiver, c'est beaucoup plus facile. Il est plus facile d'obtenir un mouvement centrifuge avec les sacs. L'éboueur est en quelque sorte un hybride entre une ballerine et un joueur de basket-ball. » — Une citation de Chris Kranz, éboueur

C'est en fait beaucoup plus difficile de faire le travail en été, quand il fait plus de 30 degrés Celsius et qu’il n’est pas possible d’enlever de couches de vêtements pour se rafraîchir , affirme M. Kranz.

Un travail exigeant

Kyle Anderson, le contremaître de la collecte des déchets pour la ville, dit que les camions à ordures sont l'un des rares véhicules sur lequel un travailleur est autorisé à monter alors qu’il est accroché à l’extérieur.

Il y a toutefois des restrictions légales, notamment une limite de 300 mètres sur la durée pendant laquelle l'éboueur peut s'y accrocher, et il est également interdit au camion de rouler plus vite que 15 km/h.

Les équipes de camion à ordures du Grand Sudbury, composées de deux personnes, échangent régulièrement leurs places au sein du véhicule.

Selon M. Kranz, bien que le fait de monter à l'arrière soit plus exigeant physiquement, la plupart des travailleurs y voient une pause mentale par rapport au fait d'être derrière le volant.

Le travail à l'arrière du camion à ordures est plus physique, mais moins compliqué pour le travailleur. Photo : CBC / Erik White

Lorsque vous faites la collecte à l’arrière du camion, vous devez penser à 10 000 choses , dit-il.

Quand vous conduisez dans le camion, il y a 30 000 choses auxquelles vous devez penser , explique-t-il.

Le personnel fait beaucoup de tâches multiples pendant qu’ils sont dans le camion , affirme M. Anderson.

Bien sûr, ils sont très préoccupés par la sécurité de l'éboueur qui monte à l'arrière du camion , ajoute-t-il.

M. Kranz dit que même si le public ne le voit pas souvent de cette façon, le défi de la collecte des déchets est l'une des choses qu'il aime le plus dans son travail.

C'est stimulant. Vous devez prendre des décisions tout le temps , explique-t-il.

C'est chaotique. Et j'adore ça , conclut-il.

Avec les informations d'Erik White de CBC