Une école mal outillée pour aider un enfant avec le tibia cassé?

L'école n'est pas en mesure de s'occuper de notre garçon, explique Pascal Morin. On [me dit] qu'on n'a pas de personnel pour garder un enfant à l'intérieur pendant les périodes où les élèves sont à l'extérieur.

L'école a ainsi suggéré aux parents de n'amener le jeune garçon à l'école que pendant les heures en classe, ou encore pendant la demi-journée, jusqu'à ce qu'il soit capable de vaquer normalement à ses occupations. Des solutions impossibles pour Pascal Morin, puisque les deux parents travaillent .

Pascal Morin demande un peu de souplesse de l'école pour permettre à son fils de retourner en classe. Photo : Radio-Canada

Un appel de l'école survenu lundi pour demander aux parents de venir chercher leur enfant plus tôt représente toutefois la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On l'a retourné à l'école pour un avant-midi seulement. Mais avant la fin de l'avant-midi, on nous a appelés pour nous demander de venir le chercher, puisqu'il devait aller à la salle de bain. L'école n'avait pas quelqu'un pour l'accompagner , déplore Pascal Morin.

Je comprends que ce n'est pas le travail des enseignants d'aller aux toilettes avec les enfants, mais dans le cas présent, il y a une salle de bain dans la classe, ajoute-t-il. C'est vraiment une question de quelques secondes. On ne laisse pas une classe.

« C'est déplorable de nous demander comme parents de retourner chercher notre enfant à l'école simplement pour une envie de pipi. » — Une citation de Pascal Morin, père du jeune garçon blessé

Si Pascal Morin affirme être très compréhensif face à la pénurie de personnel qui frappe l'ensemble du réseau scolaire, il estime que l'école risque d'être confrontée à ce type de problèmes occasionnellement et ne comprend pas pourquoi l'école ne tente pas de trouver un compromis acceptable. On n'en veut pas particulièrement à l'école, soutient-il, mais il faut se poser des questions quand on est incapable d'offrir des services à un enfant.

« Qu'est-ce qu'on fait comme société quand on n'est pas en mesure d'offrir un service à un enfant de six ans qui veut aller à l'école? Je comprends que la maternelle, le préscolaire, ce n'est pas obligatoire. Mais est-ce que comme société, on veut que les parents prennent la charge et les stationnent devant des écrans? » — Une citation de Pascal Morin, père du jeune garçon blessé

Le fils de Pascal Morin a eu le tibia fracturé à la suite d'un accident de ski. Photo : Radio-Canada

Pas d'obligation de services à la maternelle

Le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie, Richard Bergevin, rappelle qu'il n'y a pas d'obligation pour un enfant d'être à la maternelle.

Il faut aussi qu'il y ait un temps raisonnable laissé à l'école pour lui permettre de s'adapter à la situation, explique-t-il. [...] Mais on sait que la pénurie de personnel de soutien fait que c'est difficile d'avoir assez de personnes pour s'occuper d'un cas en particulier.

Richard Bergevin est le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / John Naïs

La solution est d'autant plus compliquée, selon le président du Syndicat, que mobiliser une ressource pour s'occuper d'un cas sporadique peut signifier de retirer ce soutien à un élève qui en a besoin sur une base régulière. La pénurie de personnel de soutien amène ces situations-là qui sont difficiles à régler.

Il n'y a pas de baguette magique, il faut plus de personnel, mentionne-t-il. En même temps, il faut que les parents aient aussi la disponibilité [...] pour donner du temps au centre de services pour que les services soient mis en place.

En fin de journée, mardi, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke a par ailleurs confirmé avoir trouvé une solution en collaboration avec les parents pour accommoder le jeune garçon. Sa grand-mère, qui est une ancienne enseignante, viendra l'appuyer en dehors des heures de classe. Il recevra aussi de l'aide de personnel scolaire.

« La direction a reparlé aux parents cet après-midi, tout est réglé. » — Une citation de Donald Landry, directeur du secrétariat général et des communications du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Selon le moment de la journée, ça peut être des enseignants qui auraient une disponibilité ou une capacité en fonction d'où est rendue la classe. Ça peut être du personnel du service de garde, du personnel de surveillance. [...] À certains moments, une contribution de la famille va permettre aussi que l'élève puisse être à l'école à temps plein , mentionne également Donald Landry.

Avec les informations de Marion Bérubé