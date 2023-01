Un couple d’octogénaires de Saskatoon déjoue des escrocs ciblant des personnes âgées

Le 10 janvier dernier, Larry, un habitant de Saskatoon de 87 ans, a reçu un appel téléphonique d’une personne qui prétendait être son petit-fils. Larry était à la maison en compagnie de son épouse, Helen, âgée de 84 ans.

CBC/Radio-Canada ne révèle pas le nom de famille de ces deux personnes à cause du rôle qu’elles ont joué dans cette enquête.

Selon Larry, la personne qui prétendait être son petit-fils lui a dit qu’il était impliqué dans une collision de voiture et qu’il avait endommagé la voiture d’une femme enceinte. Ce dernier lui a ensuite confié qu’il était en prison et qu’il avait avoué son crime.

Il a demandé à Larry de l’argent pour être libéré sous caution et a passé le téléphone à une autre personne qui prétendait être son avocat.

La deuxième personne lui a ensuite dit que cet argent lui sera remboursé après la première comparution de son petit-fils devant la Cour.

C’est en se rendant à la banque pour faire un retrait de 9000 $ que Larry et Helen ont réalisé qu’ils étaient sur le point de devenir victimes de fraude.

« C’est en entrant dans l’ascenseur que la raison a pris le dessus. On s’est rendu compte que la personne ne semblait pas être notre petit-fils. De plus, ils m’ont donné des instructions douteuses sur les étapes à suivre pour la libération sous caution. » — Une citation de Larry, habitant de Saskatoon

Larry affirme avoir entendu parler de ce genre de fraude dans le passé et n’aurait jamais pensé qu’il aurait pu succomber à une telle arnaque.

Une fois que lui et sa femme se sont rendu compte qu’ils avaient affaire à des escrocs, ils se sont sentis gênés, avant que la colère ne prenne le dessus.

Ils ont alors contacté la police pour les alerter de la situation tout en soulignant qu’ils étaient encore en contact avec les suspects.

Ensemble, ils sont parvenus à mettre sur pied un plan pour les attraper.

Une fois de retour chez elle, Helen a rappelé les suspects en les avisant que l’argent ne serait disponible que vers 16 h afin de donner du temps à la police de mettre en place un plan d’opération.

Cette dernière a demandé à l’un des suspects de venir chercher l'argent chez elle.

Trente minutes avant l'heure convenue, Helen a reçu un autre appel pour lui demander de remettre l'argent à la personne qui se présenterait à sa porte

Grâce à ce plan, les agents de police ont pu arrêter un suspect le jour même. Deux autres suspects venant du Québec ont par la suite aussi été arrêtés.

Les trois suspects font face à 10 chefs d’accusation de fraude de plus de 5000 $. Selon la police de Saskatoon, les trois hommes ont commencé cette arnaque le 21 décembre dernier et ont volé plus de 100 000 $ avant d’être finalement arrêtés.

De leur côté, Larry et Helen ont changé leur numéro de téléphone depuis cet incident et espèrent que leur histoire servira d’exemple pour d’autres personnes âgées qui sont ciblées par des arnaqueurs.

Avec les informations de Dan Zakreski