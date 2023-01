Un vraquier qui dérange au Port de Trois-Rivières

Quand on arrive sur la rue Des Forges, ce qu'on voit, c'est cette immense masse-là. On dit souvent que le parc portuaire donne une belle fenêtre trifluvienne sur le fleuve. Donc, je pense que de l'obstruer durant toute la saison hivernale, c'est un peu inacceptable , note Gilles Leblanc.

Gilles Leblanc, un résident du secteur, déplore la présence d'un immense bateau au Port de Trois-Rivières durant tout l'hiver qui bloque la vue sur le fleuve. Photo : Radio-Canada

M. Leblanc et d'autres résidents du secteur souhaiteraient que les gros bateaux soient hivernés en retrait du centre-ville.

Une demande impossible à satisfaire, répond le Port de Trois-Rivières, qui dit opérer à pleine capacité. Son président-directeur général, Gaétan Boivin, soutient que tous les quais sont occupés, et qu'ils sont attribués en fonction des équipements électriques requis pour chaque bateau.

Gaétan Boivin, PDG du Port de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Il indique que le Ferbec ne peut pas accoster ailleurs.

Si on avait pu le faire, on l'aurait fait. C'est clair. On ne se lève pas le matin en disant comment on pourrait nuire aux citoyens qui vivent autour du port. Au contraire. C'est la partie du côté est du port qui est désignée comme un refuge et ça fait partie de notre mission comme d'autres ports au Canada d'accepter ces navires-là. On n'a pas le choix, c'est comme ça , plaide-t-il.

Le Ferbec, une propriété du Groupe CSL, restera immobilisé à Trois-Rivières jusqu’à la fonte des glaces. Le vraquier transporte du minerai de fer depuis la Côte-Nord jusqu’au port de Sorel.

Avec des informations de Jacob Côté