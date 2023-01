Vincent Desharnais a pleuré dans les bras de son entraîneur

On était à Calgary, on venait de perdre contre les Wranglers, donc l’ambiance n’était pas très bonne dans le vestiaire. J’ai été appelé dans le bureau de l’entraîneur et tous les entraîneurs étaient là avec un sourire.

Dès que Chaulik a pris la parole, le joueur de 26 ans dit qu’il a tout de suite compris ce qui se passait.

Le coach m’a pris dans ses bras et je me suis mis à pleurer.

Le défenseur de 1,98 m (6 pi pieds et 6 po) attend ce moment depuis de nombreuses années. Sélectionné par les Oilers au septième tour du repêchage en 2016 (183e au total), son parcours vers la LNH a été semé d’embûches.

Blessures, dépression, crises d’anxiété, les choses qui auraient pu éloigner Desharnais de son rêve sont nombreuses. Pourtant, il a continué de croire qu’il jouerait un jour dans la LNH et la semaine dernière, son rêve est devenu réalité.

J’ai eu un bon réseau pour me soutenir. Ma famille, mes amis ont toujours été là pour moi pour m’encourager, pour me pousser dans les moments les plus difficiles.

Un premier premier match avec les Oilers

Quand un joueur dispute son premier match dans la LNH avec une équipe, il s’agit rarement de son vrai premier match, car la majorité des joueurs qui prennent part à un camp d’entraînement avec une équipe participent à des matchs préparatoires.

Ce n’est pas le cas pour Desharnais, même s’il fait partie de l’organisation des Oilers depuis huit ans.

De 2016 à 2019, il jouait dans le circuit universitaire américain avec le Collège Providence et n’avait pas le droit de prendre part au camp des Oilers (il ne pouvait participer qu’au camp de développement durant l’été).

Par la suite, c’est muni d’un contrat de la Ligue américaine qu’il se présentait au camp; il se retrouvait donc loin sur la liste des joueurs qu’on voulait voir jouer lors d’un match préparatoire.

Lors des deux derniers camps, on aurait normalement dû le voir lors de matchs préparatoires, mais une blessure à un genou en 2021 et à une main en 2022 l’ont tenu à l’écart de l’action.

Vincent Desharnais dit qu'il a souvent souri au cours de la dernière semaine. Photo : Radio-Canada / Manuel Avalos

Là parce qu’il rend l’équipe meilleure

Lors de sa rencontre avec les médias lundi, l’entraîneur-chef des Oilers, Jay Woodcroft, a affirmé que ce n’était pas pour lui faire plaisir que l’équipe avait rappelé Vincent Desharnais.

Il a mérité sa chance de jouer dans la LNH . Nous ne lui offrons pas cette chance parce que nous voulons bien paraître, mais parce que nous pensons qu’il peut nous aider à gagner.

Ce n’est pas tout de pouvoir faire l’équipe, il faut être capable de rendre l’équipe meilleure et nous croyons qu’avec son style de jeu, Vincent nous rend meilleurs , a-t-il ajouté.

Le défenseur originaire de Laval n’a jamais été reconnu pour son jeu offensif. À ses deux premières saisons professionnelles, avec le Thunder de Witchita dans la ECHL et avec les Condors de Bakersfield dans la Ligue américaine, il n’a marqué aucun but en 80 matchs.

C’est en raison de son jeu défensif et de sa taille que les Oilers l’ont repêché en 2016 et, depuis, son style n’a pas vraiment changé.

Je joue le même style de jeu, mais je suis peut-être un peu plus agressif devant notre filet que je l’étais auparavant. Ce qui fait que je suis un meilleur joueur qu'avant, c’est l’expérience que j’ai acquise au cours des années.

Jay Woodcroft connait bien Vincent Desharnais, car il a été son entraîneur dans la Ligue américaine pendant deux saisons et demie.

Un des avantages d’avoir été entraîneur dans la Ligue américaine est que l’on comprend ce qu’un joueur peut faire à ce niveau, mais nous avons aussi une bonne idée de son potentiel dans le futur.

Nous avons constaté que Vincent devenait meilleur lors de chaque saison qu’il a passée dans notre organisation.

L’entraîneur-chef ajoute qu’en raison de son âge, Vincent Desharnais n’a pas essayé d’en mettre plein la vue à ses trois premiers matchs dans la LNH . Il a joué son style de jeu, connaissant bien ses habiletés et ses limites.

Le grand défenseur a été utilisé en moyenne pendant 13:36 de jeu lors de ses trois premières sorties, et ce, même si l’équipe jouait avec sept défenseurs.

Au total lors des trois rencontres, on l’a utilisé à court d’un homme durant 7 minutes, soit 45 secondes de moins que Darnell Nurse et 24 secondes de moins que Cody Ceci, qui ont été les deux défenseurs les plus utilisés en infériorité numérique.

On l’a même vu dans les derniers instants du match remporté 4-3 par les Oilers à Las Vegas.

Pas question d’arrêter là

La dernière semaine a été une semaine de rêve pour Vincent Desharnais, mais il veut tout faire pour que le rêve se poursuive.

C’est sûr que j’ai vécu mon rêve de jouer dans la LNH , mais est-ce que c’est fini? Non!